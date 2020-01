SPONSORERET INDHOLD: Finansloven for 2020 er vedtaget af et stort flertal i Folketinget. Her kan du læse mere om, hvilke konsekvenser den nye finanslov får for casinobranchen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvilke konsekvenser får den nye finanslov for casinospillere?

Folketinget vedtog tilbage i december 2020 en ny finanslov, der blev bakket op af et bredt flertal. Finansloven får – som sædvanligt – konsekvenser indenfor en række forskellige brancher. Det gælder ikke mindst den danske spillebranche, hvor spiludbydere og spillere nu kan se frem til flere markante ændringer.

Ændringerne vil formentlig blive modtaget med blandede følelser hos de danske casinospillere. For mens nogle lovændringerne betyder forbedrede forhold for casinospillerne, påpeger den danske casinonyhedsside casinoguide.dk i en nylig artikel om nye casino bonus regler, at der også kan være ulemper for de danske spillere. Ulemper, der potentielt kan sende spillerne mod udlandet.

Reducerede gennemspilskrav

Set fra casinospillernes synspunkt er det dog glædeligt, at gennemspilskrav på bonusser nu reduceres kraftigt. Et gennemspilskrav stilles typisk ved udbetalinger af bonusser. Når en casinospiller takker ja til en bonus, skal denne bonus gennemspilles et antal gange, før bonussen kan udbetales.

Tidligere var det ikke unormalt, at spilleren grundet gennemspilskravet skulle gennemspille sin bonus mellem 30-50 gange, før bonussen kunne udbetales. Med den nye finanslov ændres det, så casinosiderne fremadrettet ikke kan opsætte gennemspilskrav på mere end 10 gange bonussens størrelse. Altså godt nyt for spillerne.

Lavere bonusser

Knap så god en nyhed for spillerne er det, at casinobonusserne også mindskes betragteligt. Hvor der tidligere ikke har været noget loft over det maksimale bonusbeløb, indsættes der nu et loft på 1.000 kr. per bonus. Et online casino må dermed ikke længere tilbyde en bonus, der overstiger 1.000 kr., og det må alt andet lige ses som en væsentlig forringelse af casinospillernes vilkår. I sidste ende kan det da også få konsekvenser for det danske spillemarked, påpeger Casinoguide.dk.

Vil danske casinospillere nu søge mod udlandet?

Sagen er den, at danske casinoer med lavere bonusser kan komme til at fremstå mindre attraktive for de danske spillere sammenlignet med udenlandske casinoer, der ikke er dækket ind under samme krav. For selv om Sverige og flere andre lande også har strammet op på lovgivningen, er der stadig adskillige udenlandske casinoer, der ikke er underlagt regler om loft på bonusser.

Spørgsmålet er så, om de danske casinospillere vælger at søge mod udlandet for at kunne få del i de større bonusser, der gemmer sig ude bag landets grænser? Det kan være svært at spå om, men der hersker næppe nogen tvivl om, at det danske folketing med den nye finanslov nu for alvor spiller højt spil om de danske casinospillere.