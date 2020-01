Hvorfor sender I børn for tidligt i børnehave?

DEBAT. Af Sigurd Victor Stubbergaard, Østervang 3, 2605 Brøndby

Af Af Sigurd Victor Stubbergaard, Østervang 3, 2605 Brøndby

Børn bør ikke begynde i børnehave, før de fylder tre år. Sådan mener tidligere formand for Børnerådet, professor Per Schultz Jørgensen. Megen forskning peger på, at det kan have fatale konsekvenser for barnet, særligt de følsomme børn, hvis de bliver sendt for tidligt i børnehave. Det, som et barn i den alder har allermest brug for, er nære og trygge relationer. Det bliver alt andet lige sværere i en børnehave, hvor der er flere børn på stuen, færre voksne og andre forventninger til, hvad barnet skal kunne selv.

Spørgsmålet er så, hvorfor Brøndby Kommune, som den eneste i hele landet, sender børn i børnehave, når barnet er 2,8 år? Det er en landsdækkende bundrekord, man ikke kan prale af på Socialdemokratiets partikongres. Så kære lokalpolitikere, hvad er meningen?