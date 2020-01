Kæmp for alle støjplagede

DEBAT. Af Annette Deurell, Rytterdammen 32, 2605 Brøndby

Jeg synes det er prisværdigt, at to politikere i Vallensbæk kæmper en kamp for at beboere i Vallensbæk kan få det støjværn, som var på tegnebrættet hos den tidligere regering.

Jeg vil blot gøre opmærksom på, at vi også er mange i Brøndby, som er meget plaget af støj fra motorveje. Her hvor jeg bor i Brøndbyøster måtte der ikke bygges boliger på en ubebygget grund på grund af støjen fra Motorring 3.

Kunne I politikere ikke stå sammen og kæmpe for alle os støjplagede borgere i Folkebladets område?