Klar til at modtage tilbud på ny svømmehal

VALLENSBÆK. Svømmehallen har igen været i udbud, og nu har Vallensbæk Kommune udvalgt fem entreprenører, som skal give et tilbud på den

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er sat 133 millioner kroner af til at bygge en ny svømmehal i Vallensbæk. Den nye svømmehal skal ligge ved idrætscenteret og skal erstatte de to svømmehaller på Pilehaveskolen og Egholmskolen, der er ved at være udtjente. Det er planen, at den skal stå klar i 2023.

Det, man i byggebranchen kalder en prækvalifikationsfase, er nu slut. Det betyder, at der er udvalgt fem entreprenører, som skal give et tilbud på, hvordan de vil bygge den planlagte svømmehal og til hvilken pris.

De fem entreprenører skal nu udarbejde deres tilbud, og de skal indgå i forhandling med Vallensbæk Kommune. Når træerne igen er grønne, solen skinner og fuglene synger kan der indgås kontrakt med én af dem.

Tilbudsgiverne

De fem entreprenører, der skal give tilbud er:

• C.C. Contractor A/S fra Herning

• Combi Byg A/S fra Rødovre

• GVL Entreprise A/S fra Farum

• Entreprenør Morten C Henriksen A/S fra Holbæk

• Hornum Murer og Entreprenørforretning A/S fra Aars