Kom i borgerservice mandag

Funktionsleder i Borgerservice, Pia Østergaard, og hendes medarbejdere kan udnytte deres tid bedre. Foto: Lotte Olsen

GLOSTRUP. Der er masser af ledige tider i borgerservice i Glostrup Kommune om mandagen, hvor det ikke er nødvendigt at bestille tid og hvor der er åbent til klokken 17

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en del af den spareplan, som Glostrup Kommune gennemførte i foråret, blev åbningstiden i borgerservice ændret og det blev obligatorisk med tidsbestilling på tre ud af de fire åbningsdag. På kommunalbestyrelsesmødet blev en evaluering af den første tid med ændringerne behandlet.

Glostrup Kommune har kun modtaget en enkelt klage over den ændrede åbningstid og borgerne har generelt taget godt imod ændringerne. Der har dog været lidt tekniske problemer med det IT-system, som kommunen bruger.

Den obligatoriske tidsbestilling har betydet, at ventetiden er blevet kortere, der er flere tider tilgængelige end tidligere, da tidsbestillingen betyder, at tiden bliver bedre udnyttet samt at medarbejderne kan tilrettelægge deres arbejdstid mere effektivt, da de ved, hvornår de skal tage sig af en henvendelse i fronten.

Mandag er den eneste dag, hvor man kan komme i borgerservice uden tidsbestilling. Her blev åbningstiden udvidet, så der ligesom fredag er åbent fra klokken 10 til 17. Glostrup Kommune har gennem annoncer og kampagner gjort opmærksom på, at man kan komme på borgerservice mandag eftermiddag, men ikke mange har gjort brug af det, og der er fortsat en del ledige tider.