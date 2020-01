Kommuners rygestop vinder pris

Repræsentanter fra vinderkommunerne modtog tirsdag prisen på KL’s sundhedskonference i Kolding.

HELE OMRÅDET. Projektet Bliv en vinder uden tobak har haft succes med at få flere til at tilmelde sig de kommunale rygestopkurser. I sidste uge fik de en pris for arbejdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag blev prisen Den Gyldne Tråd overrakt til det tværkommunale rygestopprojekt Bliv en vinder uden tobak. Det foregik på Kommunernes Landsforenings årlige sundhedskonference.

Den Gyldne Tråd uddeles af nyhedsbrevet Kommunal Sundhed til et initiativ i det nære sundhedsvæsen, som viser en vej til højere kvalitet i sammenhæng, samarbejde, pleje og behandling.

Projektet Bliv en vinder uden tobak startede i 2014, hvor kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk ville gøre noget nyt for at få flere deltagere til deres rygestop-tilbud.

Det blev starten til et resultatorienteret og visionært forpligtende samarbejde mellem de ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger og apoteker om at hjælpe rygere til røgfrihed. Siden har godt 3.600 borgere været tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne og 77 pct. af dem, der har gennemført forløbet, er blevet røgfri. 49 pct. er stadig røgfri efter seks måneder.

– Vi har fået rygestopindsatsen ind på de bonede gulve. Rygestop kan godt leve et lidt overset liv ude i kommunerne. Men samarbejdet på tværs har gjort, at rådgiverne har fået et fællesskab. Det betyder meget for kvaliteten og resultaterne. Vores rygestoprådgivere gør et meget stort arbejde og prisen er i høj grad deres fortjeneste, siger projektleder Helle Stuart.

Samarbejde

Bliv en vinder uden tobak er en nyskabende tværsektoriel indsats mellem ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger og apoteker. En del af successen handler om, at man har udviklet og implementeret en henvisningsstruktur, som betyder, at rekruttering til kommunernes rygestoptilbud er mere end fordoblet, og at effekten af rygestopforløbene er steget i alle ni kommuner.

Som noget nyt og innovativt kan rygere gå til rygestop på tværs af kommunerne og de kan forvente samme høje kvalitet, uanset hvor de deltager. Denne utraditionelle samarbejdsform giver den enkelte ryger mange flere tilbud at vælge imellem. Indsatsen har banet vejen for en generel samarbejdsaftale mellem alle hospitaler og kommuner i Region Hovedstaden om systematisk henvisning af rygere til kommunernes rygestoptilbud.

– Vi er meget stolte over og tilfredse med, at vi vinder Den Gyldne Tråd. Ikke alene har vi givet vores rygestopindsats i alle kommuner et gevaldigt løft, men vi har også fundet en bæredygtig model for vores tværkommunale samarbejde. Som kommune kan vi hver især gøre meget, men når vi går sammen og løfter i flok, er det fantastisk, hvad vi kan lykkes med. Vi samarbejder nu både om hjælp til rygestop og forebyggelse af rygning blandt børn og voksne, fortæller Niels Møller, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Brøndby Kommune.

Fokus på sunde børn

I Vallensbæk håber borgmesteren, at projektet vil hjælpe til en røgfri generation.

– Det er et fantastisk resultat, der er kommet ud af samarbejdet. I Vallensbæk har vi en vision om, at borgerne skal have en høj livskvalitet i et godt og sundt liv, og et af målene er, at vi i 2030 har den første røgfrie generation i kommunen, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Også i Glostrup Kommune er der fokus på at forebygge blandt børn og unge.

– Vi er virkelig glade for den anerkendelse, der ligger i, at vi vinder Den Gyldne Tråd. Det er et langt og sejt træk på tværs af kommunegrænserne, som har løftet vores forebyggelsestiltag. I Glostrup Kommune lider mange borgere af kroniske sygdomme, som kunne være forebygget. Der er desuden mange storrygere, der ønsker hjælp til at stoppe med at ryge. Det betyder meget, at det er muligt at få rådgivning og støtte. Vi vil også forebygge, at børn begynder at ryge, blandt andet ved at indføre røgfri skoletid for eleverne i år. Endelig ser vi frem til at arbejde bredere med både trivsel samt fysisk og mental sundhed for unge i kommunerne. På længere sigt vil det bidrage til at færre skal leve med kroniske sygdomme, og flere borgere vil have bedre forudsætninger for at skabe sig det liv, de ønsker, fortæller Britt Bergstedt, Centerchef for Center for Sundhed og Velfærd i Glostrup Kommune.