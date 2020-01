Kun én øl til min mand

Af Anne-lise Nielsen, Kærdammen 41, 2605 Brøndby

Min mand har en demenssygdom og er derfor i aflastning tre gange om ugen. Han er glad for at være der, alt burde være OK. Men meget af tiden er han uden opsyn og på steder, hvor han ikke burde være. Blandt andet er han på en byggeplads med mere.

Han sidder meget ude i kulden, fordi han ryger, og i Caféen, hvor han har fri adgang til at købe øl i de timer, der er åbent. Det er ellers en aftale med personalet, at han kun må drikke en genstand om dagen undtaget den fredag, hvor der er fredagsbar eller andre arrangementer.

Vi har været til flere møder om det. Hver gang kommer der påstande om, at de ikke er ansvarlige for, hvor han går hen eller om han drikker. Min mening er, at min mand er der, fordi han er syg og skal passes på og aktiveres. I stedet sidder han og drikker – det er jo ikke et værtshus?

Herhjemme får han kun light øl efter aftale med Demens afdelingen på Rigshospitalet, fordi alkohol skader hans hjerne yderligere.

Aflastningen er også givet, fordi jeg skulle få lidt ro til at gøre alt det, jeg ellers ikke får gjort, fordi jeg har alt plejen af ham uden hjælp. Men når jeg ikke har fred i sindet om, hvad han foretager sig i Æblehaven er det ikke aflastning for mig. Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at dem, der er ansat til at passe på ham, de ikke gør det.