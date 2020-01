Lokalt folketingsmedlem bliver barselsvikar for børnene

Kasper Sand Kjær får lidt flere opgaver, mens en kollega er på barsel. Foto: Steen Brogaard

GLOSTRUP. Kasper Sand Kjær (S) overtager midlertidigt posten som regeringens Børne- og Undervisningsordfører

Af Jesper Ernst Henriksen

Folketingsmedlemmet Kasper Sand Kjær, valgt i Ballerup og Glostrup, er ny vikarierende Børne- og Undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

Han overtager midlertidigt posten fra partifællen Jens Joel, der er på barsel indtil slutningen af februar.

Dermed kommer Kasper Sand Kjær til at have endnu mere at gøre med problemstillinger, som han mener har stor betydning for børn i Glostrup og resten af landet.

– At vores børn har det godt og forløser deres potentiale, er en af de allervigtigste dagsordener på Christiansborg og en hjertesag for mig. Det lagde jeg ikke skjul på i valgkampen, siger han.

Kasper Sand Kjær ser frem til at blive klogere på et område, hvor der er mange problemstillinger at tage fat på.

– Vi skal have styr på inklusionen i folkeskolen, flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og vi skal have flere voksne i vores daginstitutioner, siger han om nogle af de store emner, regeringen tager hul på i den kommende tid.

Det 30-årige folketingsmedlem blev valgt til Folketinget ved valget i sommeren 2019. Han er i forvejen Socialdemokratiets Forsknings- og Uddannelsesordfører og formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.