BRØNDBY. Brøndby-borgmester Kent Max Magelund takker af for 2019 og ser frem mod 2020

Af Kent Max Magelund, Borgmester i Brøndby

Kære borgere i Brøndby.

Jeg vil gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Traditionen tro byder årsskiftet på en kærkommen lejlighed til at se tilbage på året, der gik, og frem mod året, der kommer.

Det går heldigvis godt i Brøndby. 2019 bød på mange unikke små og store begivenheder. Der er livlig aktivitet mange steder i byen og flere spændende projekter på tegnebrættet. Så der sker virkelig noget i Brøndby.

Vi bor et skønt sted og det har omverdenen i den grad fået øjnene op for. Vi oplever stor interesse for at investere og bygge boliger i Brøndby. Og vi synes jo også selv, at vi har meget at byde på: lys, luft og gode boliger. Til priser, der er til at betale. Tæt på København. Tæt på naturen. Tæt på skoler og daginstitutioner. Og tæt på naboer og fællesskaber.

Derfor er jeg særligt glad for det gode samarbejde, vi har i kommunalbestyrelsen, hvor vi det seneste år er blevet enige om, at lægge nogle spor ud, der kommer til at definere Brøndby langt ud i fremtiden.

Brøndbys første samlede strategi er nemlig på vej. Den skal sætte retning for fremtidens Brøndby og være det vi både som politikere og organisation skal arbejde hen imod. Det vi skal styrke.

Alle i kommunalbestyrelsen er vant til at træffe beslutninger om kommunens ve og vel. Men de mest frugtbare af dem bliver som regel truffet på baggrund af en dialog med Brøndby-borgerne.

Derfor har vi helt bogstaveligt taget en ønskebrønd under armen og mødt en masse engagerede borgere på Kulturnatten, som har givet input til vores arbejde. Til foråret ligger strategien klar, men jeg kan godt løfte sløret for, at det især er temaer som beskæftigelse, natur, klima, bevægelse og varierede boligformer, der optager sindene her i Brøndby.

Der sker også andre spændende ting netop nu. Nogle projekter er endnu kun på tegnebrættet, mens andre allerede er synlige i gadebilledet.

I Kirkebjerg har vi lagt hovedlinjerne for, hvordan den nye bydel i løbet af de næste 10-15 år skal udvikle sig fra erhverv til et levende boligområde med op til 2.000 boliger. De første store maskiner vidner allerede om aktivitet i bydelen, hvor investorer er ved at bygge rækkehuse og lejligheder. Der er også boliger på vej ved Banemarksvej. Her er vi også ved at omdanne et område, hvor der i dag er kontorer og lagerhaller, til et nyt boligområde.

At så mange investorer ser muligheder i at bygge nyt i Brøndby, skyldes i høj grad den kommende letbane. Selvom den først er klar i 2025, er forberedelserne til byggeriet i fuld gang. Og ja, det kommer til at blive bøvlet i perioder, og vi kommer til at sidde i kø på Sdr. Ringvej. Men jeg er sikker på, at det vil være det hele værd, når den først står klar.

Vi bygger også nyt til de ældre. Vi får nemlig flere og flere ældre medborgere i Brøndby og de skal have en værdig ældreomsorg. Gildhøjhjemmet er ikke længere tidssvarende, og derfor har vi planlagt at bygge et nyt bæredygtigt ældrecenter i Vesterled, der efter planen skal stå klar i 2024.

I Brøndby Strand skal boligselskaberne jo desværre rive fem højhuse ned på grund af PCB. Det er trist. Men til gengæld giver det os mulighed for, at se på hele området med nye øjne, så Brøndby Strand kan få et løft og nytænkes.

Vi har også taget vigtige skridt i rejsen mod en decideret Sportsby. Vores ønske er nemlig at området omkring Brøndby Stadion bliver et unikt samlingspunkt, hvor institutioner og virksomheder, der alle arbejder med idræt, træning, sundhed og oplevelser ligger side om side. Sportsbyen rummer i dag både Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og BIF. Så nu handler det om at udfolde det fulde potentiale, så Sportsbyen bliver en gevinst for Brøndby i form af flere oplevelser og nye jobmuligheder i vores lokalområde.

Så Brøndby er i fremgang. Og vi har meget at være glade for og holde fast i. Men vi har stadig mange opgaver, der skal løses. Flere af vores unge skal have en uddannelse, så vi kan komme ungdomsledigheden til livs. Det arbejde fortsætter vi med i år. Vi har også afsat penge til flere hænder i Jobcenteret, så vi har mulighed for at hjælpe endnu flere Brøndbyborgere med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Heldigvis har vi har en god og sund økonomi. Derfor bliver der også råd til en række andre vigtige opgaver i det nye år. Vi har afsat penge til børnene, fordi vi ønsker at forebygge sociale problemer ved at styrke den tidlige indsats for børn – dem med særlige udfordringer, de sårbare og de overvægtige. Vi har også afsat penge til det sociale område, hvor stadigt flere borgere har brug for hjælp. Det er opgaver, som hele kommunalbestyrelsen står sammen om at løse.

Tak til alle Brøndbyborgere, medarbejdere, virksomheder og foreninger for året, der gik. Tak for gode samtaler og samarbejde, for ris og for ros. Jeg glæder mig – sammen med resten af kommunalbestyrelsen – til at tage fat på alle de spændende opgaver, som 2020 bringer. På kommunalbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt nytår.