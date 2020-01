Flere ansatte i Jobcenter Brøndby skal få flere ledige i arbejde. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Kommune investerer massivt i at få flere ledige i job. Det betyder blandt andet, at der bliver ansat 37 procent flere medarbejdere i kommunens jobcenter

Af Robert Hendel

I det kommende års budget har Brøndby Kommune afsat i alt otte millioner over de næste to år til indsatsen for at få flere i beskæftigelse.

Blandt andet bliver der ansat mere personale på kommunens jobcenter, hvor antallet af ansatte bliver øget fra 22 til 30.

Investeringen skal være med til at reducere antallet af sager per jobkonsulent, og ifølge lederen af jobcentereret kommer det tiltag Brøndbys ledige borgere til gode.

– Når vi nu opgraderer med otte medarbejdere, kan vi virkelig rykke og skabe flere match mellem virksomheder og vores ledige, siger Martin Møller, leder af Jobteam og Virksomhedsservice i Jobcenter Brøndby og tilføjer:

– Men det er en tidskrævende proces at matche den rigtige kandidat med den rigtige virksomhed, ligesom det kræver mange ressourcer at få praktikplads-, løntilskuds- og jobåbninger på plads.

Flere samtaler

Den styrkede indsats vil også betyde, at der skrues op for antallet af samtaler med de ledige, ligesom der vil være et øget fokus på indholdet af samtalerne mellem jobkonsulenterne og de ledige borgere.

– Vi ved både fra undersøgelser og fra vores egne erfaringer, at det der virkelig rykker, er en tæt dialog med vores lokale virksomheder, når det handler om at få ledige i job, siger Martin Møller.

Et af kommunens ønsker er, at der bliver etableret et netværk af virksomheder, der kan stille straksaktiveringspladser til rådighed for de ledige på jobcenteret, som i sidste ende kan ende med at få den enkelte borger i arbejde.

– Når en borger får job, er det ikke bare en succeshistorie for den enkelte, men også en gevinst for den lokale Brøndby-virksomhed, der får en efterspurgt arbejdskraft, siger Martin Møller.

Den konkrete oprustning i Jobcenter Brøndby kommer til at bestå af en faglig koordinator, en rekrutteringskoordinator med fokus på match, fire virksomhedskonsulenter og to jobkonsulenter.