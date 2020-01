Motorola-parkeringen lukker: Her kan du parkere gratis

Fredag i sidste uge var parkeringspladsen ved Motorola næsten helt fyldt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På taget af G2 er der en lidt overset parkeringsplads til omkring 50 biler, der kan bruges gratis i 24 timer, hvis man har rejsekort

Af Jesper Ernst Henriksen

Dette er historien om cirka 50 oversete parkeringspladser – ikke på et sted langt fra alting, men i det mest centrale Glostrup.

Før G2 blev bygget, lå der lige ved siden af stationen nogle parkeringspladser, som tilhørte DSB. Da G2 blev bygget i stedet for de gamle haller og parkeringspladser på området, var en del af aftalen derfor, at DSB skulle have nogenlunde det samme antal parkeringspladser stillet til rådighed. Det fik de på taget af det nye center. Kører du ind til tagparkeringen er der lige til venstre en snegl, der fører op til parkeringspladserne. De første pladser – i den østlige ende – tilhører centeret, men nogenlunde midt på skiller det, og i den vestlige ende tilhører parkeringspladserne DSB. Længest mod vest er der en elevator, der fører ned til tunnelen til perronerne.

Et gammelt skilt

Da centeret blev bygget havde DSB S-tog et fordelsprogram, der hed S-more. Her kunne man blive guld-medlem, hvis man havde et pendlerkort. En af fordelene ved at være guld-medlem var blandt andet adgang til de 50 parkeringspladser i G2 centeret. Fordelsprogrammet skiftede dog navn i 2012 og blev senere udfaset helt. Sådan gik det til, at der ligger 50 ubenyttede pladser i centrum af Glostrup.

Da Folkebladet var forbi parkeringspladsen i januar 2019 for at tage et billede lå parkeringspladsen tom. Vi opdagede det gamle skilt, som gav en forklaring og sendte oplysningerne videre til Glostrup Kommune. Efterfølgende har kommunens medarbejdere været i dialog med DSB om den fremtidige brug af parkeringspladsen. DSB har nu fået sat et nyt skilt op på parkeringspladsen, hvor man kan få en parkeringstilladelse, der er gyldig i 24 timer, ved at sende en sms med ens nummerplade og rejsekort nummer.

Brug for pladserne

Der bliver formentlig snart god brug for pladserne. Det er nemlig planen, at parkeringspladsen bag Motorola-bygningen skal bruges af letbanen. Præcis hvornår den bliver nedlagt, er stadig ikke afklaret. Lige nu er meldingen at dele eller muligvis hele parkeringspladsen lukker allerede i marts i år.

Da Folkebladet var forbi de to parkeringspladser fredag i sidste uge holdt der cirka 150 biler på Motorola-parkeringspladsen. DSB-pladserne på taget af G2 var helt tomme.

Glostrup Kommune arbejder på både kort og lang sigt på at finde erstatningspladser for parkeringspladserne ved Motorola.

Sådan parkerer du gratis

Send en SMS til 1220, hvor du skriver ’P DSB [din nummerplade] [de sidste tre tegn i dit billetnummer eller dit rejsekortnummer]’. Herefter modtager du en sms med bekræftelse. Bekræftelsen er forudsætning for gyldig parkering og er gyldig i 24 timer.