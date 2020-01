Musikalsk møde mellem generationer

Eleverne fra 5.b fra Egholmskolen og KOL-holdet mødtes over fællessang og en snak om 2. verdenskrig.

VALLENSBÆK. Medisterpølse med posten og modstandsblade i barnevognen. Det var noget af det, børn og gamle talte om, da de mødtes over fællessang og en snak om krig, fred og frihed

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

I år er det 75 år siden, Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig, og det er blandt andet blevet markeret med en konkurrence, hvor der skulle findes en ny fællessang om frihed. I den forbindelse var 5.b fra Egholmskolen og KOL-koret inviteret til et arrangement, hvor de sad og snakkede om 2. verdenskrig, hvor de også fik sunget vindersangen.

– Vi ville gerne skabe et rum for vidensdeling om 2. verdenskrig, tanker om fred og frihed, samt fællessang af den nye frihedssang, fortæller Julie Smed Jensen, der er musik- og kulturfagskonsulent i Vallensbæk Kommune og dirigent for kommunens KOL-kor for borgere med nedsat lungekapacitet.

Derfor arrangerede hun et møde mellem 5.b fra Egholmskolen og KOL-koret, hvoraf nogle af medlemmerne er modne nok til at kunne huske krigens tid.

En sang om frihed

Vindersangen, Frihedens Lysdøgn, var omdrejningspunktet for mødet mellem KOL-koret og eleverne torsdag.

– Sæt bloklys i vinduets karme. Et minde får liv gennem dig, et minde om tidsånd og varme og frihedens lysdøgn i maj, lyder nogle af linjerne i sangen, som børn og voksne sang sammen.

Efter fællessangen var der snak på tværs af generationer, i første omgang om selve sangen, der tydeligvis havde sat tanker i gang.

– Det er en god sang. Den fortæller om, hvad der gjorde Danmark til, hvad det er nu. Det er ikke bare en sang – hver sætning betyder noget, lød det fra en af eleverne.

Medisterpølse per post

Børnene stillede spørgsmål, blandt andet om hvordan man fejrede højtider under krigen, og hvad man spiste. De havde jo hørt om rationeringsmærker og erstatningskaffe.

– Vi fik medisterpølse med posten fra vores familie i Jylland, der kendte en bondemand, og nogle gange kunne skaffe en halv gris, fortalte en dame fra KOL-koret.

En anden kunne fortælle, at hendes forældre var i modstandsbevægelsen og gemte illegale blade i barnevognen.

– Jeg så jo så sød ud – ingen tænkte på, at der kunne være gemt noget under min madras, sagde hun.

Både børn og voksne gik derfra, både rigere og klogere på hinanden.

– For os er frihed, når vi har fri fra skole. Men det betød jo noget helt andet for jer dengang, sagde en pige fra 5.b.

Den nye frihedssang, Frihedens Lysdøgn, blev kåret som en del af Alsang-projektet – et stort fællessangs-initiativ, der skal samle danskerne i anledning af 75-året for befrielsen.