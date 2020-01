Natteravnene flyver igen

Natteravnene i Vallensbæk søger nye frivillige, der har lyst til at bidrage til trygheden i lokalområdet. Foto:

VALLENSBÆK. Hvis du vil gøre en forskel og skabe et tryggere lokalområde, så leder Natteravnene i Vallensbæk lige nu efter nye medlemmer

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har været Natteravne i Vallensbæk siden 2000. På det seneste har de dog ikke fløjet så meget.

– Nu skal vi puste liv i foreningen igen – der skal nogle nye kræfter til, siger Pia Corneliussen, der var med til at starte foreningen op i Vallensbæk for 20 år siden.

I hele landet trækker lokale frivillige ildsjæle fra Natteravnene i de ikoniske gule jakker og T-shirts for at passe på unge i nattelivet, når resten af byen sover.

Natteravnene er populære og skaber tryghed blandt unge og deres forældre. De mange lokale frivillige gør en utrættelig indsats og har altid tid og overskud til en fortrolig snak og en ekstra skulder, som unge kan læne sig opad. Natteravnene er med til at gøre positiv forskel for at mindske konflikter, vold og hærværk, når de er synlige og til stede i gaderne.

Alle kan blive Natteravn, uanset alder, køn, handicap, religion, politik eller etnisk baggrund. Man skal være klar til at gøre en forskel for unge, og man skal være ansvarlig, lyttende, positiv, ærlig – og være en god rollemodel.