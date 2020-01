Nej tak til højhuse i stadionkvarteret

DEBAT. Af Ulf Taube, Vestergårdsvej 9 st. th., 2600 Glostrup

Det er pinligt, at Stadionkvarteret er udset til at skulle lægge ryg til de politiske ambitioner hos en række af kommunalbestyrelsens medlemmer. For der kan næppe herske tvivl om, at det er med henblik på at forebygge en kommende sammenlægning af Glostrup med andre kommuner, at man ønsker en større tilflytning til Stadionkvarteret.

Planen er at lade et antal højhuse opføre på de sparsomme grønne områder, der i dag fungerer som åndehuller og frirum for kvarterets beboere og ikke mindst legeplads for børnene.

Startskuddet til denne forringelse af Stadionkvarteret er planlagt til at finde sted i form af opførelsen af et højhus med tilhørende parkeringspladser på det grønne område, som er indhegnet af karrébebyggelsen Stadionvej 15-37.

Hvis nogen måtte være i tvivl om, hvad et sådant byggeri vil betyde, opfordres vedkommende til at gå en tur i området, for derefter vil det stå lysende klart for enhver, hvilken kolossal forringelse af beboernes livskvalitet det vil medføre.

Og som sagt er dette kun et startskud. Hvis dette byggeri får lov til at se dagens lys, vil en lavine af tilsvarende uforsvarlig overbebyggelse følge i kølvandet. Alt sammen for at få kommunens indbyggerantal over det magiske tal 30.000, så man ikke risikerer en sammenlægning. Men skal vi som borgere virkelig stå model til, at politikernes personlige ambitioner skal forringe vores livskvalitet?

At kommunens borgmester John Engelhardt bor i stokroseidyl i Ejby, gør det ikke nemmere at sluge kamelen.