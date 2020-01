Signe Thiim Knudsen er ny chef for økonomi og indkøb.

Af Jesper Ernst Henriksen

Signe Thiim Knudsen skal fra 1. februar stå i spidsen for økonomiområdet i Vallensbæk Kommune.

Som chef for kommunens Center for Økonomi og Indkøb får hun ansvaret for økonomiområdet og for udvikling af økonomiske styringsværktøjer til hele organisationen.

Signe Thiim Knudsen er uddannet cand.polit og har videreuddannet sig indenfor ledelse.

Hun har været 7 år i Københavns Kommune, senest som leder af Kultur- og Fritidsforvaltningens centrale budgetafdeling.

Vallensbæk er en vækstkommune med en sund økonomi, som den nye centerchef skal være med til at understøtte og fastholde.