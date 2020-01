Ny ejendomsmægler er lokal

Lige nu er det Jens Brønholt, Stine og Caroline i EDC butikken i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæks ældste ejendomsmægler skiftede i august ejer og er nu en del af Poul Erik Bech kæden. For den nye partner i butikken var det et drømmejob at sælge boliger i den by, hvor han selv bor, og sønnen spiller håndbold

Af Jesper Ernst Henriksen

Siden august har EDC i Vallensbæk været en del af indehaver koncernen Poul Erik Bech, og med mere end 60 butikker i hele Danmark er de landets største indehaverkæde. Forretningen dækker hele Vallensbæk og Brøndby Strand, og den nye partner i forretningen, Jens Brønholt, føler sig helt på hjemmebane i det område.

– Det har altid været min drøm at få min egen forretning. Det var min indgangsvinkel til branchen. Så da jeg fik muligheden for det her område, hvor jeg er lokalt kendt, så gav det rigtig god mening. Jeg bor her selv, jeg er vokset op i Brøndby Strand, og mine forældre bor her stadig. Jeg kommer lokalt her, og min søn spiller i Vallensbæk Håndboldklub. Så da muligheden opstod på grund af indehaverskifte, så var det en udfordring, der skulle tages op, siger han.

Store ambitioner

EDC i Vallensbæk er den ældste ejendomsmægler i byen, den har eksisteret siden 1981. Ambitionen er, at den igen skal blive den største.

– Vi skal være nummer et på udbud og på salg i det område, vi dækker. Det er både kædens og min egen ambition. Vi skal være områdets foretrukne ejendomsmægler. Det er desværre gået lidt ned ad bakke for forretningen de seneste tre år, men vi har stadig et godt ry i området, siger Jens Brønholt.

Det, er han med på, kommer til at kræve hårdt arbejde.

– Vi ligger meget vægt på kundeservicen. Vi er altid til stede og altid tilgængelige. Vi vender tilbage, når folk spørger om noget. Man skal føle, man får verdens bedste behandling. Det er knald hårdt arbejde, siger han.

Derudover kommer den store kæde med noget helt nyt til Vallensbæk. Poul Erik Bech er nemlig fondsejet, så overskuddet går til velgørende formål.

– Man søger lokale, velgørende formål, så hvis man har noget, kan man bare komme ned og banke på og søge. Det er en ny interessant ting at få til kommunen, siger Jens Brønholt.

Gang i markedet

Ifølge Jens Brønholt er der godt gang i bolighandlerne på Vestegnen lige i øjeblikket.

– Vi sælger rigtig hurtigt og til høje priser og meget fra vores køberkartotek. Vores største udfordring er at skaffe boliger nok til salg. Folk vil gerne bo her og købe her, siger han og fortsætter:

– Priserne er høje lige nu, vi kan ikke spå om fremtiden. Længere inde i byen er lejlighedspriserne ved at stagnere, og man taler meget om en opbremsning, men vi har ikke mærket en opbremsning her. Som sælger er det et godt marked. Som køber er det dyrt, og det kan være svært at få præcis det, man gerne vil have.

Farten på boligmarkedet i for eksempel Vallensbæk betyder, at der bliver bygget mange nye boliger. Men det er kun et plus for markedet.

– Det er positivt for Vallensbæk. Folk inde fra byen vil gerne bo her, så der er behov for flere boliger. Mange af de steder, der bliver bygget, er det nedlagt industri, der bliver omdannet. Så der sker en byfornyelse, der er godt for området. Et tidligere kedeligt område skyder op og bliver et interessant område, siger han.