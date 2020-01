Ny klub for hele familien

Familier kan mødes til aftensmad hveranden torsdag på Pilehaveskolen.

VALLENSBÆK. Hele Danmarks Familieklub kommer til Vallensbæk, hvor de første klubber starter til april. Her skal der være et tilbud, som kan samle hele familien

Af Jesper Ernst Henriksen

Med et ønske om at sætte familien først og tid af til leg og fællesskab, kommer Hele Danmarks Familieklub nu til Vallensbæk. De søger derfor familier og frivillige, der vil være en del af det hyggelige fællesskab.

Klubben mødes på Pilehaveskolen til aftensmad og hygge torsdage i lige uger. Første gang er torsdag den 2. april klokken 16.30-19.

Nye fællesskaber

I familieklubben er der mulighed for at blive en del af nye fællesskaber, samtidig med man får nogle gode oplevelser som familie.

– Vi hører ofte mange familier sige, at så går sønnen til fodbold, datteren til klaver og faren til svømning, men at det gør en stor forskel at gå til noget hele familien sammen, siger Karina Simonsen, der er projektkoordinator i Hele Danmarks Familieklub og tilføjer:

– Samtidig mærker vi en lyst til at lære flere familier at kende. En familieklub giver mulighed for at gøre en forskel for andre. Vi har børn, der har fået deres første legekammerat; parforhold, der er blevet stærkere og familier, der har fået ny inspiration til ting, de kan lave.

Et femårigt projekt

Hele Danmarks Familieklub er et femårigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne.

Hver familieklub består af omkring ni familier, der mødes to gange om måneden gennem et halvt år, og det er gratis at være med. Familien mødes om et aftensmåltid, som de laver og spiser sammen, og derudover vil der være forskellige aktiviteter som et team af frivillige står for. Alle slags familier kan deltage. Enlige forældre, tilflyttere, sammenbragte familier osv.

Vil du være frivillig?

Torsdag den 6. februar klokken 16.30 til 18 kan interesserede frivillige møde tovholdere fra Hele Danmarks Familieklub. Mødet afholdes i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Tilmelding på lsl@vallensbaek.dk senest dagen før.

Som familie kan man godt deltage, hvor den ene forælder er frivillig, og den anden er deltager med børnene.

De frivillige skal deltage i et kursusophold lørdag den 14. marts i Middelfart, hvor transporten bliver betalt, og der tilbydes overnatning og lækker forplejning. Her klædes alle frivillige på til familieklubben.