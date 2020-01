Caroline Lindborg er ny svømmeskoleleder og sportschef hos Vest Brøndby. Foto: Fritz Ganzhorn

SPORT. Fra den 1. januar 2020 har Vest Brøndby både styrket sin svømmeskole med en svømmefaglig chef og styrket talentudviklingen i klubben. Det er sket med ansættelsen af Caroline Lindborg

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Det har de seneste år været et stort ønske for Vest Brøndby at tilknytte en daglig leder af svømmeskolen, så der er en gennemgående faglig profil i svømmehallerne – både som kontaktpunkt for børn og forældre på de mange undervisningshold, men også for at støtte og udvikle klubbens i forvejen dygtige og engagerede unge instruktører.

– Vi er rigtigt glade for, at vi har kunnet tiltrække Caroline Lindborg til vores klub, og jeg er sikker på, at mange børn, forældre og instruktører allerede har fået et positivt indtryk, udtaler formand Fritz Ganzhorn.

Caroline kommer fra Sverige. Hun har altid arbejdet med svømning, har træneruddannelser på alle niveauer og været træner på det svenske ungdoms-svømmelandshold, ligesom hun var med i Sveriges trænerteam ved OL i Rio i 2016. Hun tager turen på arbejde fra Trelleborg, hvor hun også har startet og drevet svømmeklubber.

– Så udover at give Caroline det faglige ansvar som svømmeskoleleder har det været naturligt for os også at udnytte hendes stærke kompetencer indenfor konkurrencesvømning og drift af en idrætsforening ved også at gøre hende til Sportschef i Vest Brøndby, fortæller Fritz Ganzhorn.

Vest Brøndby har udover undervisningen i svømmeskolen også sat kursen mod bedre muligheder, højere niveau og flere resultater inden for dansk konkurrence- og elitesvømning.

– Her vil vi rigtig gerne satse på en tidlig og god talentudvikling i Vest Brøndby. Det handler ikke om at overføre børn til konkurrencesvømning så tidligt som muligt, men først og fremmest om at børn og ikke mindst forældre skal gøres opmærksom på, at deres barn har talent for svømning. Dernæst handler det om at give børnene de rette udviklingsmuligheder til rette tid, ved oprykning til højere niveau i svømmeskolen samt, til sin tid, om at kunne tilbyde en god og spændende overgang til vores konkurrenceafdeling, forklarer Fritz Ganzhorn.

Som sportschef er Caroline Lindborg også startet med at have sin gang sammen med trænerne på klubbens konkurrencehold og øse ud af hendes store erfaring med elitesvømning for børn. Vest Brøndby er også del af elitesatsningen i startfællesskabet VG17 sammen med Glostrup Svømmeklub.

– Det er et naturligt fællesmål for Caroline og os at udvikle og kvalificere så mange Vest svømmere som muligt til den brede top indenfor dansk børnesvømning og siden til den absolutte elite for ungdoms- og seniorsvømmere i VG17-regi. Men vi er nok allermest tilfredse med, at Caroline er faldet så godt til, at vi deler passionen og har de samme værdier – og at vi derfor forhåbentligt kan se frem til et langvarigt samarbejde, hvor vi med fokus på et godt fundament i svømmeskolen fra de mindste ”haletudsehold” i Vestbad og op i konkurrenceholdene kan skabe masser af gode svømmere – og til sidst give dem som vil gå hele vejen de bedste forudsætninger, slutter en tilfreds formand.