Ny trekøver i spidsen for ejendomsmægler

Her er de to af de tre nye indehavere af Home i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Homes forretning i Glostrup, der også dækker Brøndby og Albertslund, har fået nye ejere. Det er tre gamle kollegaer, der allerede er kommet godt i gang

Af Jesper Ernst Henriksen

Home Glostrup, Brøndby og Albertslund, der har butik på Hovedvejen 126 i Glostrup, fik 1. november nye indehavere. Det er Thomas Nobel, Kasper Velbæk og Chris Oxholm, og de er startet med to travle måneder.

– Der er altid en masse at tage fat på efter en forretningsovertagelse. Vi har haft nok at gå til, men vi har efterhånden fået etableret os – så nu er vi i endnu højere grad klar til at tage fat, fortæller Kasper Velbæk.

Et glædeligt gensyn

Thomas, Kasper og Chris er godt nok nye ejere, men de har kendt hinanden som tidligere kollegaer gennem flere år. Det er derfor en allerede god sammentømret trekløver, der har stået i spidsen for forretningen de seneste to måneder.

39-årige Chris Oxholm startede som trainee og arbejdede sig hele vejen op til daglig leder i en ejendomsmæglerforretning med stor succes, inden han tog et sving på karrierevejen.

Nu er han tilbage, hvor karrieren startede – og i øvrigt også retur til Vestegnen, hvor han er vokset op og ligeledes bor igen. Og det har været et glædeligt gensyn, fortæller han.

– Vi har både fortid her, et rigtig stort lokalt kendskab, og så taler vi i øjenhøjde med folk. Det har folk taget rigtig godt imod, og velkomsten har været overvældende, siger Chris Oxholm.

Unge og erfarne

33-årige Kasper Velbæk har stor erfaring med ledelse, salg og rådgivning, ligesom han er godt forankret på Vestegnen gennem sin opvækst. Han kommer ikke blot ’home’, men også hjem til Danmark efter at have rejst i verden og boet sammen med kæresten i Thailand gennem en længere periode.

Kundeoplevelsen ligger ham og resten af trekløveren meget på sinde.

– Det er store og vigtige beslutninger, det drejer sig om – som hvor du skal bo de næste mange år. Vi har alle meget fokus på et højt serviceniveau og fokuserer på at skabe en god personlig kontakt til vores kunder og give dem en ekstraordinær oplevelse, siger Kasper Velbæk.

Ejendomsmægler Thomas Nobel, 47 år, er den ældste i trekløveren, og han kommer med en bred erfaring inden for ejendomsmægler- og forsikringsbranchen. Thomas har arbejdet i tre andre ejendomsmæglerkæder tidligere – blandt andet som indehaver.

– Jeg tror på rettidig omhu, ordentlighed, flittighed, ejerskab og mod til at gøre det perfekte arbejde for mine kunder, siger Thomas Nobel, der medbringer et kæmpe professionelt og personligt netværk og et par års erfaring i en virksomhed med speciale i online markedsføring.

Fart på boligmarkedet

Mæglerforretningen sælger boliger i både Glostrup, Brøndby og Albertslund, og de første to måneder har været en lovende start for de tre indehavere, der forventer at den gode vind på boligmarkedet vil fortsætte.

– Vi har oplevet rigtig stor interesse og stærk aktivitet i området, særligt på grund af den lave rente. Det er attraktivt at købe bolig lige nu. Boligmarkedet havde fuld fart på i 2019, og de gode takter er fortsat ind i 2020. Så vi kommer til at løbe stærkt, siger Chris Oxholm med et smil.