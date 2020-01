Nyt om politik

GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

512 nye borgere

Kommunalbestyrelsen får årligt en opfølgning på, hvordan det går med befolkningsudviklingen. Kommunen har et såkaldt boligbyggeprogram, der er en oversigt over, hvilke boligbyggerier, der forventes færdige i de kommende år. Ud fra dette beregner administrationen så den forventede befolkningsudvikling. Det er en kompliceret beregning, da folk kan flytte internt i kommunen. For eksempel kan en ny ældrevenlig bolig betyde, at en person flytter fra et parcelhus, som så giver plads til en børnefamilie på fem. Det var forventet, at der den 1. januar 2020 ville være 22.976 indbyggere i Glostrup. De sidste nye tal fra Danmarks Statistik viser dog, at der den 1. september 2019 var et indbyggertal på 23.129. Det er en stigning på 512 borgere siden 1. januar og altså 153 mere end forventet.

