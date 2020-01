Nyt om politik

GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Ulovligt fravær får konsekvenser

GLOSTRUP. Nye regler betyder, at kommuner kan fratage børne- og ungeydelsen (der tidligere hed børnepenge, red.) fra forældre til elever med for højt ulovligt fravær i skolen. Der findes tre typer fravær. Fravær på grund af sygdom, hvilket er lovligt, fravær på grund af ferier, som skolen har givet lov til, hvilket også er lovligt, og så altså ulovligt fravær. Har en elev mere end 15 procents ulovligt fravær på et kvartal, hvilket vil svare til otte til ni skoledage, kan kommunalbestyrelsen fratage familien børne- og ungeydelsen. Kommunalbestyrelsen i Glostrup besluttede at uddelegere denne kompetence til Center for Børn, Unge og Familier. De skal dog en gang i kvartalet orientere Børne- og Skoleudvalget om antallet af familier, der får frataget ydelsen.

Forbruget skal styres

GLOSTRUP. Glostrup Kommune brugte sidste år flere penge, end der oprindeligt var planlagt og flere penge end aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen giver lov til. Formentlig mellem 20 og 25 millioner kroner mere. Det betyder formentlig, at kommunen får en sanktion og får færre penge i bloktilskud fra staten.

For at undgå en lignende situation næste år, vedtog kommunalbestyrelsen tre ting. Hvis et udvalg har behov for at øge udgifterne på et område, skal de finde tilsvarende besparelser på et andet. Hvis en afdeling i kommunen har fået overført penge fra 2019 til 2020, skal de komme med en konkret ansøgning, for at få lov at bruge pengene, ellers bliver de overført igen til 2021. Og der skal laves en proces for at følge forbruget tættere i 2020.

Utryg pavillon skal fjernes

GLOSTRUP. Klub Granskoven har en gammel pavillon liggende, som de på grund af fugt og skimmel ikke har brugt i en årrække. Det har til gengæld andre, der ikke har noget med klubben at gøre. Det har skabt utryghed i området.

– Der er ikke nogen tvivl om, at denne her pavillon har tiltrukket rigtig mange personer, som er utryghedsskabende og højest sandsynligt foregår der også kriminelle aktiviteter – det ser sådan ud, når man kigger ind, sagde Piet Papageorge (V).

Glostrup Kommune har en pulje til at øge trygheden. Den blev dog afskaffet i budgettet for 2020. Det blev derfor vedtaget at bruge de sidste 237.794 kroner i puljen til at fjerne pavillonen. Det var Lars Thomsen (BL) utilfreds med.

– Den pulje, som I vil anvende, har været en god hjælp til Glostrups lyshav. Den har givet lys i Solvangsparken og Byparken. Jeg havde håbet, at vi kunne have taget Egeparken med fra den pulje, sagde han.

Takster godkendt

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen skal godkende takster fra Glostrup Forsyning. Glostrup Forsyning er et kommunalt ejet selskab, der ikke må give overskud eller underskud. Taksterne i 2020 viser, at vand- og spildevandsprisen samlet set stiger med 10 kroner per kubikmeter til en samlet takst på 55,50 kroner, 2,50 kroner pr. GJ til 100 kroner og gebyret for en 125 liter affaldssæk stiger med 471,25 kroner pr. år til 3.033,75 kroner.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten