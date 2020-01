Nyt om politik fra Vallensbæk

VALLENSBÆK. De vigtigste punkter fra kommunalbestyrelsen i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Integrationsprojekt for kvinder

Vallensbæk Kommune har fået over seks millioner kroner fra en pulje fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til et projekt, der frem til december 2022 skal få flere indvandrerkvinder i arbejde. Det forventes, at cirka 100 kvinder fra Vallensbæk og Ishøj vil være en del af projektet, samt 25 procent af dem vil komme fra Vallensbæk. Borgmester Henrik Rasmussen glæder sig især over, at projektet forhåbentlig vil få aktiveret og integreret nogle af de kvinder, som kommunen ellers ikke er i kontakt med, fordi de bliver forsørget af deres ægtefælle.

– Det er et spændende projekt. Der er nogle kvinder, der ikke er kendt af kommunen og ikke får offentlig forsørgelse. Men der kan godt ligge en værdi i at hjælpe disse kvinder til at forstå det danske samfund bedre og dermed også gøre deres børn til bedre integrerede danske statsborgere. Det er en langsigtet investering, sagde borgmesteren.

Høje vandpriser godkendt

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende prisen på vand. For borgere i Vallensbæk Nord stiger prisen med 1,6 procent fra 68,41 kroner per kubikmeter til 69,48 kroner per kubikmeter. I Vallensbæk Strand er vandprisen afhængig af, om man er andelshaver i Vallensbæk Strands Vandforsyning, men priserne for alle er de samme, som de har været siden 2016. Generelt er vandpriserne i Vallensbæk lidt højere end gennemsnittet, men det skyldes, at Vallensbæk tidligt har investeret i især kloaksystemet, så der nu er et tostrengssystem – en kloak til spildevand og en til regnvand, forklarede Jan Høgskilde (K).

– Vi kan se, at prisen i andre kommuner nærmer sig prisen i Vallensbæk efterhånden, som de også er nødt til at investere i deres kloakker, sagde han.