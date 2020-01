Nytårskoncert med glamour

VALLENSBÆK. Søndag eftermiddag kunne man næsten føle sig hensat til Wiener-operaen 1. januar, da der var nytårskoncert i Helligtrekongers Kirke

Af Jesper Ernst Henriksen

Med cirka 350 gæster var der næsten helt fyldt i Helligtrekongers Kirke, da der søndag eftermiddag var nytårskoncert. Her optrådte Tomas Ambt Kofod, der er kendt musical-skuespiller fra blandt andet Det Nye Teater. Han optrådte sammen med Anna Carina Sundstedt, der synger i Operahuset. Det hele var akkompagneret af kirkens egen organist Lars Jørgensen, der spillede på flygel.

Det blev en underholdende eftermiddag, hvor de to solister og organisten fortalte sjove anekdoter fra deres liv i musikverdenen og jokede med hinanden og publikum.

Musikken var en blanding af operetter og musical-musik.

– Det skal være nytårsstemning, og når det skal være nytårsstemning, skal det selvfølgelig være operettemusik, så der er en hel del operetter. Operettens stormester Franz Lehár er for eksempel rigt repræsenteret, forklarer Lars Jørgensen, der har sammensat programmet.

Han løb ind i nogle udfordringer kort før koncerten, da solisten Bo Christian Jensen, der oprindeligt skulle have sunget, blev syg. Han fik i stedet fat i Tomas Ambt Kofod.

– Tomas trådte til i 11. time. Når man træder til i 11. time, er man nødt til også at vælge noget fra sit eget repertoire. Det gør igenting. Derfor har vi også en del musical med, da Tomas jo er musicalens mester. Han kan heldigvis også lidt operette, og Anna Carina kan også lidt musical, og så kan vi mødes på den måde, siger Lars Jørgensen.

Sangene er valgt efter, at de skal bringe publikum i et godt humør.

– Der er nogle sange, man forbinder med en nytårskoncert for eksempel enkevalsen fra Den glade Enke. Det er meget glad musik, der er meget der er i valsetakt. An der schöne blauen Donau er en vals, det har vi også her. Jeg tror godt og vel en tredjedel af programmet er i vals, siger Lars Jørgensen.