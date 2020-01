Oplysning om klagemulighed

Bliver der ikke handlet nok på mobning, skal forældrene oplyses om muligheden for at klage. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Der er ikke blevet indsendt nogen klager over mobning til Den Nationale Klageinstans for Mobning i 2019. Men det skyldes, at forældrene ikke er opmærksomme på muligheden, mener Socialdemokratiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvis elever eller dem, der har forældremyndigheden for en elev, er utilfreds med en skoles handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag, har de mulighed for at klage til kommunen. Hvis klager ikke fik fuldt medhold, skulle sagen sendes videre til Den Nationale Klageinstans for Mobning. Det skete ikke i nogen sager i 2019.

Socialdemokratiet mener, at det muligvis kan skyldes, at forældrene ikke er opmærksomme på muligheden for at klage til Den Nationale Klageinstans for Mobning. Derfor foreslog de på kommunalbestyrelsens møde i december, at muligheden for at klage blev skrevet ind i de tre skolers antimobbestrategi.

– Socialdemokratiet har den opfattelse, at forældrene ikke orienteres ordentligt om klagemuligheden til Den Nationale Klageinstans mod Mobning Indsatsen, hvilket så forklarer, at forvaltningen ikke har modtaget henvendelser om utilfredshed med skolens indsats. Socialdemokratiet har kendskab til to sager, hvor forældrene ikke var tilfreds med skolens indsats, og forældrene ville have bragt sagerne videre, hvis de var gjort bekendt med klagemuligheden, skriver de.

Søren Wiborg (S) uddybede på kommunalbestyrelsesmødet:

– Vi kan konstatere, at klagere ikke bliver oplyst, om den klagemulighed de har. Det gør man i alle andre sammenhænge. Målet er ikke at få fremsendt klager til Den Nationale Klageinstans, målet er at få oplyst, at der er en mulighed, sagde han.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.