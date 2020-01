Optimal brug af høreapparat

VALLENSBÆK. Høreforeningen i Vallensbæk afholder årsmøde tirsdag den 4. februar klokken 19.00 på Kors­agergård

Af Jesper Ernst Henriksen

Høreforeningen i Vallensbæk afholder årsmøde tirsdag den 4. februar klokken 19.00 på Kors­agergård. Årsmødet forventes at tage cirka en halv time. Efterfølgende holder hørekonsulent Vibeke Møller foredrag: Optimer din brug af høreapparater og CI (Cochlear Implant – et avanceret høreapparat, der giver mennesker med svær hørenedsættelse og døve mulighed for at opfatte lyd, red.) – hvordan kan man bedst selv tage ansvar for sin hørelse og få en god dialog med de professionelle.

Som bruger af høreapparater og CI skal man kunne fungere i mange forskellige situationer både på arbejde og i fritiden. Den optimale udnyttelse er afhængig af både den tekniske indstilling, dialogen med de professionelle om dette, brugen af hjælpemidler og ikke mindst det ansvar som man selv tager. Vibeke Møller er tilknyttet Castbjerggård og har mange års erfaring i at vejlede brugere i alt dette og meget mere. Så benyt chancen for at komme og lære af hendes erfaringer.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.