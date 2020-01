Overskudsmad bliver delt ud i kælder

Fra højre til venstre ses Pia Kofoed, Niels Kofoed, Heidi Sachmann og Mette Dogan, der også er frivillig. Foto: Tina Michaela Møller

BRØNDBY. Hver torsdag klokken 17.30 deler Maddeling Brøndby overskudsmad ud fra et lånt lokale. De drømmer dog om at få deres eget

Af Tina Michaela Møller

Hver torsdag eftermiddag samles et hold frivillige ved Kreaklubben i kælderen i Gillesager 266, der ligger i Brøndbyøster. De frivillige er fra non-profit foreningen Maddeling Brøndby, der deler brød, frugt og grønt ud til borgere i lokal området. Overskudsmaden får de fra deres tre sponsorer: Frugt og grønt fra Rema 1000 på henholdsvis Østbrovej i Glostrup og Roskildevej i Rødovre, mens brødet kommer fra Wiuff Bageri i Brøndbyvester.

Idéen til Maddeling Brøndby kommer fra Niels Kofoed, der er formand, og Pia Kofoed, der er næstformand, samt de frivillige. De er tidligere frivillige fra Chrispys Hjælpende Hænder, men da denne forening besluttede sig for at flytte fra Brøndbyøster til Brøndby Strand, meldte Niels og Pia sig ud og startede i stedet Maddeling Brøndby i maj 2019. Der var nemlig stadig brug for dette koncept i Brøndbyøster.

– Det er ikke så vigtigt for os at være store; det er vigtigere for os at være lokale, fortæller Pia Kofoed.

Formålet med foreningen er først og fremmest at bekæmpe madspild, men Pia husker også dengang, hvor hende og Niels havde hjemmeboende børn, og der ikke var noget hjælp at hente. Derfor kan de med denne forening hjælpe de familier, ældre og enlige, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen.

Søger eget sted

Lige nu låner Maddeling Brøndby Kreaklubbens lokale, hvorfor de får udleveret nøglen onsdag eftermiddag og skal aflevere den igen torsdag aften. Derfor har foreningen som sådan ikke noget sted at opbevare maden.

I december, hvor Rema 1000 var tvunget til at kassere 400 pakker friske øko-æg grundet trykfejl, fik Maddeling Brøndby fingrene i nogle af disse, som de opbevarede i lokalet. Men der er bare den udfordring, at lokalet kan benyttes af de øvrige beboere.

– Der kom en mor og sagde, at hendes søn skulle have nøglen, fordi han skulle han holde en begivenhed dernede. Så måtte vi jo fjerne alle pakkerne, fortalte Niels Kofoed.

De leder derfor ihærdigt efter et nyt gratis lokale, men indtil videre uden held. Da de også befinder sig i kælderen, er der mange dårligt gående, der ikke kan benytte sig af konceptet, hvorfor de søger efter noget i stueplan.

At have deres eget lokale vil også medføre, at de vil have mulighed for flere sponsorer. De vil dermed kunne have et sted at opbevare kolonialvarer, og med et køleskab vil de kunne have kølervarer.

Med den ekstra plads og overskudsmad vil der dermed også kunne være mulighed for at uddele flere gange om ugen frem for kun én gang. Dog betyder det også, at det kræver flere hænder, hvorfor Maddeling Brøndby i forvejen leder efter flere frivillige. På nuværende tidspunkt består holdet af 19 frivillige.

Den resterende mad

Hver torsdag klokken 17.30 starter maduddelingen. Alt maden bliver registreret på en bærbar, da der skal føres regnskab.

– Mange foreninger skriver oplysninger ned på papir, men det er meget nemmere at scanne stregkoderne ind på computer og så blot taste ind, hvor meget man har fået af hver, forklarer Niels.

På bordene kan man se kasser fyldt med frugt og grønt, og i forrummet er der et bord med lange baner af brød. Ude foran lokalet står folk allerede i kø og venter spændt på at få del i godterne. Men der er langt fra nok brugere til alt overskudsmaden. Derfor, så snart der er blevet gjort rent efter maduddelingen, går Niels og Pia rundt i den blok, de bor i på Brøndbyøster Torv og banker på døre hos de ældre for at høre, om der er nogen, der kunne bruge lidt ekstra mad. Deres arbejdsdag slutter derfor først klokken 20. Resten af maden tager de så med hjem for at dele det ud til rideskoler og dyrelegepladser.

– Noget af maden tager jeg med hjem og giver vores maskot, paddemanden Gaia, nævner Heidi Sachmann smilende, der er en af de frivillige. Det er desuden Heidi, der har designet deres logo.

Gaia er dog ikke at finde i det lånte lokale, da han vejer 37 kg og er derfor alt for tung at bringe frem og tilbage.