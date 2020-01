Overskudsmad skabte glæde igen

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lillejuleaften var der masser af mennesker i Glostrup Fritidscenter, hvor der igen blev delt madvarer ud, som supermarkederne havde til overs

Af Jesper Ernst Henriksen

I den store mødesal i Glostrup Fritidscenter ligger der bjerge af mad. Det er her frugt og grønt, brød og julekager bliver uddelt. Maden kommer fra 17 butikker og er blevet hentet af omkring 100 frivillige, der har kørt til Hedehusene, Vanløse, Vesterbro og Hvidovre for at hente overskudsmad.

Maden er noget, som supermarkederne donerer til uddelingen. Det er primært varer med kort holdbarhed som frugt og grøntsager, brød og kød. Men der er også sæsonspecifikke varer som pebernødder og klejner, der egentlig godt kan holde sig til efter jul, men som der formentlig ikke bliver solgt meget af. Det er forskelligt, hvor meget mad, der har været tilovers i hver butik. Githa Nielsen, der har koordineret indsamlingen og uddelingen af maden i tre år, forventer, at det var et sted mellem 20 og 30 tons mad, der blev uddelt. Der var omkring 400 mennesker igennem for at få del i maden, så der var noget til alle.

I forhold til de seneste år, så det ifølge arrangøren ud til, at butikkerne var brændt inde med mere kød end de plejer.

– Vi har fået rigtig meget kød i år, men vi er stadig nødt til at have begrænsninger på, hvor meget man kan få, siger Githa Nielsen.

Hun er glad for, at uddelingen er ved at blive en tradition i Glostrup for både frivillige og modtagere.

– Jeg synes det er fedt, at der er så mange, der stiller op lillejuleaften, der jo ellers traditionelt er en familiedag. Men der er mange frivillige, der kommer her med hele familien, siger Githa Nielsen.

Hun har også selv nedprioriteret familien for at kunne hjælpe med uddelingen de seneste to år. Denne gang var hendes mor, Kirsten Jensen, der ellers bor i Odder syd for Aarhus, kommet til Glostrup for at se uddelingen og for at hjælpe lidt.

– Havde jeg været 20 år yngre, så havde jeg sat noget lignende i gang i Odder, siger hun.

Hun er overrasket over, hvor meget mad, der er tilbage.

– Jeg er chokeret over, at der er så meget mad, men det er jo positivt, at der kommer folk og henter det i stedet for at det havner i en container. Det er dejligt, at vi er blevet opmærksomme på at begrænse madspildet, siger hun.