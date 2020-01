Parkeringspladser på Solvej 2

Senere i år bliver dette til parkeringspladser. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune købte sidste år Solvej 2, for at den kunne blive en del af udviklingen af den centrale bymidte. Planen er at lave det til parkeringspladser og forlænge Hartmann-stien

Af Jesper Ernst Henriksen

Historien om Solvej 2 er lang og konfliktfyldt. Sidste år fik Glostrup Kommune dog sat et midlertidigt punktum, da kommunalbestyrelsen vedtog at købe huset og efterfølgende rive det ned. Det kunne de gøre, fordi grunden skulle bruges i forbindelse med udviklingen af den centrale bymidte.

En plan for dette blev vedtaget sidste år og er allerede på vej med forskønnelse af Solvej, Jernbanevej og Lilletorv, hvor nye blomsterbede og parkeringsbåse skal dæmpe trafikken og gøre det nemmere at komme rundt på fortovene. Det er forventningen, at dette er slut i løbet af vinteren.

Ny sti og parkering

Planen indeholder også en plan for grunden Solvej 2. Her siger lokalplanen lige nu, at der skal ligge et parcelhus.

Kommunalbestyrelsen vil gerne have en forlængelse af Hartmann-stien, så den slutter ved Solvej, så man ikke som i dag skal over den lidt uhensigtsmæssige parkeringsplads. Stien kommer til at skære et hjørne af grunden bagvej Solvej 2 og forsætte, så den passer med starten af gågaden på Glostrup Torv.

Ved siden af stien bliver der plads til nogle bænke og lidt beplantning. På resten af grunden bliver der plads til cirka 16 nye parkeringspladser. For at alt dette kan lade sig gøre, skal der vedtages en ny lokalplan, hvilket blev behandlet af kommunalbestyrelsen i december. Det blev enstemmigt vedtaget at sende planen i høring. Det er forventningen, at planen kan være endeligt vedtaget i april og derefter kan anlægsarbejdet gå i gang.