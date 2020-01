Politiet kigger efter lygter

Politiet kontrollerer i denne tid lygter og reflekser omkring skolerne og taler med børnene om at blive set i mørket. Her er det ved Vestervangskolen i Glostrup. Foto: Københavns Vestegns Politi

GLOSTRUP. Det er mørkt om morgenen, og derfor er det særlig vigtigt at være opmærksom på børn og unge i trafikken og på skolevejene

Af Jesper Ernst Henriksen

I oktober, da den mørke tid begyndte, satte Københavns Vestegns Politi fokus på at blive set i mørket og forærede cykellygter og refleksveste væk på en række skoler.

Nu, hvor det er mørkt til klokken halv ni, indleder politiet året med at besøge 76 skoler på Vestegnen, før klokken ringer ind til første time:

– Gode lys og reflekser bidrager til at blive set og undgå ulykker i mørket, og det vil vi tjekke og tale med eleverne om. Men vi vil også have et vågent øje på, hvordan bilister og andre trafikanter kører ved skolerne, hvor børn og unge færdes, siger vicepolitiinspektør Thomas Mejborn, Lokalpolitiet.

I dag, tirsdag den 14. januar, er der lygtetændingstid til klokken 8.31 og igen fra kl. 16.08. Cykler man i skole klokken 7.45 er det først efter 11. februar, at det ikke længere er nødvendigt med cykellygter. Solens op og nedgangstider helt lokalt kan blandt andet ses på hjemmesiden suninfo.dk.

Indsatsen er en del af en landsdækkende færdselskontrol ved skoleveje.