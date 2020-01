Politiker handler illoyalt i byggesag

DEBAT. Af Leif Rosenkilde, Engvej 2, Vallensbæk

Millionkrav mod kommune efter politikeres vaklen. En meget skræmmende overskrift på en artikel i Folkebladet. Når man så læser artiklen, er det ikke selve kravet, der skræmmer, for det er i sig selv grundløst. Næh – det er hvad jeg læser omkring Martin Nielson, som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune.

Jeg ser, at Martin Nielson faktisk opfordrer en borger til, ikke alene at anlægge sag mod kommunen, men også at anlægge sag mod specifikke personer i kommunalbestyrelsen.

Ganske illoyalt. Martin Nielson burde beskytte vores fællesskab kommunen, og ikke forsøge at hjælpe venner.

Martin komme med besynderlige argumenter mod kommunen i dispensationssagen om byggetilladelse i Vallensbæk Landsby. Der er tale om et hus på 385 kvadratmeter, med tre badeværelser og to køkkener og to bryggers.

Martin mener at huset er til en almindelig familie på fem som hans egen.

Flere køkkener i et hus er efter min opfattelse ikke almindeligt.

Martin kommer også i artiklen med detaljer om hvad et erstatningskrav bør indeholde, så som udgifter til lånoptagelse og byggemodning. Er det ikke at gå temmelig vidt? Man behøver da ikke ligefrem opfordre og komme med idéer til folk om at lænse kommunen for vores penge.

Martin – måske er du blot inhabil i sagen, men så var det bedre om du lod andre håndtere den og udtale sig.

Selve byggesagen vil jeg ikke udtale mig om. Kun at det var et helt andet hus der oprindelig blev søgt om dengang der blev givet en dispensation.