Ringvejskryds færdigt for nu

GLOSTRUP. Omlægningen af kloakkerne under Ringvejen er færdigt to måneder før planlagt. Nu starter arbejdet ved Ringvejsbroen

Af Jesper Ernst Henriksen

Det seneste halve år har især bilister i Glostrup haft det svært, når de skulle gennem krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen. Her har Glostrup Forsyning skullet flytte hovedkloakken fra den ene side af vejen til den anden. Det har betydet indsnævringer og spærrede svingbaner. Kort før jul blev krydset dog åbnet igen for normal trafik.

Der mangler stadig nogle få ledningsomlægninger, der ikke kunne flyttes sammen med kloakken, men de bør ikke skabe samme trafikproblemer som kloakken.

Næste skridt i letbanens anlæg er at få flyttet vejene, så området, hvor sporene skal ligge, bliver tilgængeligt. Det arbejde vil starte i år og være afsluttet i 2022.

Som en del af dette arbejde, skal der bygges nye broer over Sydvestvej, jernbanen og Stationsparken. Det arbejde starter også snart. I perioder vil det betyde støjende arbejde om natten, så trafikken på Ringvejen ikke bliver påvirket for meget.