Sådan læser du Folkebladet fremover

Fremover bliver Folkebladet leveret onsdag og torsdag Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET Der er masser af muligheder for at læse Folkebladet. Papiravisen må nogle af jer dog vente en smule på fremover

Af Jesper Ernst Henriksen

Hver uge leverer Folkebladet de vigtigste lokale nyheder fra Glostrup, Brøndby og Vallensbæk samlet i en annoncefinansieret avis til over 30.000 postkasser i de tre kommuner. Det vil vi også gøre fremover. I nogle af postkasserne, vil man dog først kunne finde den lidt senere end tidligere.

Folkebladet bliver delt ud af FK Distribution. For at sikre en højere kvalitet af leveringerne, har de valgt kun at omdele aviser en gang om ugen. Avisbudene har derfor fremover til torsdag klokken 21 til at dele Folkebladet ud.

Andre muligheder

Vil du gerne have det lokale overblik over de vigtigste nyheder allerede tirsdag formiddag, kan det lade sig gøre på to måder. Du kan hente vores app, der hedder DS Lokalaviser. Den findes både til Android og til Apples Ios. Den kan altså bruges på de mest almindelige mobiler som iPhone, Huawei og Samsung og på tablets som iPad. På Folkebladet.dk kan du læse hele avisen som e-paper og du kan læse enkelte artikler.

Folkebladet har også en Facebook-side på www.facebook.com/mitfolkebladet/. Her deler vi løbende artikler fra avisen og giver plads til debat om artiklerne.