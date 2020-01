Samarbejde kommuner imellem mod støj

DEBAT. Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk

I seneste nummer af Folkebladet skriver Anette Deurell, at hun opfordrer Vallensbæks politikere til at arbejde for den samlede Vestegns støjproblemer. Det er nok ikke så mærkeligt, at politikere i Vallensbæk Kommune først og fremmest kæmper for Vallensbæk. Deri tror jeg ikke vi adskiller os fra andre kommuner. Men Deurell har da helt ret i, at vi opnår mere med samarbejde om at presse folketingspolitikerne for at leve op til deres ansvar.

Jeg vil forsigtigt anføre, at de konservative i forrige regeringsperiode fik sat støjbekæmpelse i Vallensbæk men også andre steder på Vestegnen ind i lovforslaget. Kort sagt: Vi i Vallensbæk brugte kræfter på at overbevise den samlede tidligere regering om, at der er et problem – ikke kun i Vallensbæk.

Jeg kender ganske udmærket dammene i Brøndby og ved, de er støjplagede – jeg har noteret det ved selvsyn. Og jeg vil gerne give Deurell det løfte, at når vi i Vallensbæk næste gang drøfter støjproblemerne (og det gør vi snart), vil jeg over for ministeren anføre, at der ikke kun er et problem i Vallensbæk, men også andre steder på Vestegnen.

Må jeg samtidig bede borgerne i Brøndby om at få jeres politikere til at lægge pres på regeringen for at vi får støjbekæmpelse på hele Vestegnen? Det er jo samme parti – og på den måde kan vi forhåbentlig arbejde sammen om fælles løsninger.