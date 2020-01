Samtalesalon ved stranden

Ægteparret Rie og Esben Bernhardt Ryg har længe haft en drøm om at åbne en café. Nu har de overtaget Strandcaféen i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I et gammelt ishus ved Brøndby Strand har et lokalt iværksætter-ægtepar fået en plan. De vil skabe områdets hyggeligste café med fokus på miljøet og den gode samtale

Af Robert Hendel

Store, glasfacader og en stor terrasse af træ pryder en grå bygning ved Brøndby Strand. Engang var den et ishus. I dag huser den en café, som i december blev overtaget et lokalt ægtepar med store ambitioner for stedet.

– Vi har sagt, at det her er Brøndby Strands hyggeligste café, og det holder vi fast i. Det skal være vores mål, siger Rie Bernhardt Ryg.

Sammen med sin mand Esben fik hun idéen til at overtage stedet, så snart det blev muligt.

– Vi elsker at arbejde sammen, og så popper der ting op i livet, hvor vi tager nogle chancer, fortæller Rie Bernhardt Ryg.

Caféen skulle være et fælles projekt for parret, der har brugt lang tid på at hente inspiration til stedets koncept.

– Vi har købt en bog, og hver gang vi har været ude på caféer eller andre steder, har vi noteret de gode ting, som vi godt kunne tænke os at lave i vores café, når det engang blev muligt, fortæller Esben Bernhardt Ryg.

Lokalt forankret

Den mulighed bød sig i 2019, og så slog ægteparret til. De sendte et forslag ind til Strandparken I/S, der ejer lokalerne, og parrets idéer var så gode, at de endte med at overtage forpagtningen.

Der gik dog noget tid, før Rie og Esben Bernhardt Ryg kunne overtage lokalerne, men det passede parret fint, at de først kunne åbne caféen i december.

– Det er rart, at vi har nogle måneder til at få en fornemmelse af, hvordan det skal være, inden det store sommer-rykind kommer, siger Rie Bernhardt Ryg.

Idéen til caféen fik de, fordi de savnede et godt kaffested, når de gik tur med deres hunde langs vandet. Og netop kaffen bliver et bærende element, understreger forpagter-parret.

– Vores kaffe kommer fra et lille risteri i Helsingør. Det kan måske godt være, at vi ikke kommer til at have et kæmpe udvalg, men til gengæld er det ting, vi specielt har valgt ind, fortæller Rie Bernhardt Ryg og tilføjer, at det eksempelvis også bliver muligt at købe stedets kaffe med hjem.

Leverandørerne skal ifølge forpagterne så vidt muligt være lokale.

– Vores øl kommer for eksempel fra Brøndby, og når vi skal til at købe vin ind, bliver det forhåbentligt fra Avedøre, forklarer Esben Bernhardt Ryg.

Uperfekt er perfekt

De to forpagtere kommer med en baggrund fra butiksbranchen, hvor de har arbejdet med indretning af forretninger.

Det kommer de ikke helt til at slippe, selvom de skal drive café. Rie Bernhardt Ryg beholder sit nuværende job i smykkevirksomheden Pandora, mens ægtemanden står for den daglige drift i Strandcaféen, som de har valgt, at stedet skal hedde.

– Hvorfor kalde det andet end det, som det er? Vi vil gerne have, at folk skal sige, at de mødes på Strandcaféen, siger Rie Bernhardt Ryg og tilføjer, at de aldrig har drevet café før.

Det afskrækker dog ikke parret fra at prøve sig frem for at finde ud af, hvad der virker.

– Spørger du vores venner, vil de nok sige, at vi tager alting, som det kommer. Det er sådan, vi er, siger Esben Bernhardt Ryg og får indskudt, at det ikke gør noget, hvis det er lidt skævt. For os er det perfekte det uperfekte, siger han.

Vil udnytte rummet

Parret vil ikke vente på, at folk kommer forbi. I stedet vil de bruge deres netværk og de sociale medier til at få folk til at få øjnene op for den nye café på stranden.

Samtidig vil de to iværksættere forsøge at udnytte lokalerne til andre formål i vintermånederne, hvor der normalt kun er åbent i weekenderne.

– Vi forsøger i januar at åbne et par timer om onsdagen for mødregrupperne i Brøndby Strand. Det kan være svært at finde et sted herude udover biblioteket, fortæller Rie Bernhardt Ryg.

Foruden at appellere til de barslende mødre forsøger café-parret også at stable samarbejder med de lokale foreninger på benene.

– Vi har også snakket med præsten i kirken. Nogle gange holder de nogle arrangementer, hvor kirkerummet godt kan blive kæmpestort, og mødelokalerne måske er lidt upersonlige. Så man kan bruge rummet på andre måder end den daglige cafédrift, siger Rie Bernhardt Ryg.

Miljøvenlig kaffeklub

På grund af stedets beliggenhed tæt på havet er miljøet et vigtigt emne for parret bag caféen.

Derfor kommer der ikke til at være papkrus, hvis du skal have din kaffe med på farten. I stedet vil det være muligt at købe en genbrugskop til formålet.

– Tanken er, at det er den, du har med, hvis du skal have kaffen med dig. Du må selvfølgelig gerne sidde her og drikke din kaffe, men skal du have den med videre, skal du altså have din egen kop med, siger Esben Bernhardt Ryg og tilføjer, at det måske også er med til at sprede budskabet om Strandcaféen, hvis der er et stort antal kopper med stedets logo på i omløb i lokalområdet.

Samtidig håber parret, at folk vil besøge stedet for stemningens skyld.

– Vi kommer til at udstille herinde, så vi bruger rummet optimalt. Vi har blandt andet en fotoklub i Brøndby Strand, som ligger inde med en masse materiale, som de kan udstille på vores vægge, siger Rie Bernhardt Ryg.

Den første udstilling er allerede oppe.

– Lige nu har vi en udstilling om, hvordan vi byggede Brøndby Strand. Den er jo kunstigt bygget i 70’erne, forklar hun.

Ifølge Rie Bernhardt Ryg er det en sjov historie, som folk kan tale om, når de besøger stedet.

– Hvis du har en væg fyldt med billeder fra opbygningen, får du gang i nogle samtaler, der også kan gå på tværs af bordet med folk, der måske ikke er gået herind sammen, lyder det fra iværksætterparret.

Strandcaféen har i vinterhalvåret åbent hver lørdag og søndag fra klokken 10 til 16.