Seks guldmedaljer til atletikstævne

Frida Lauesen og David Nielsen kom hjem fra Hvidovre med otte medaljer i alt. Foto: Karin Lauesen

SPORT. To atletikudøvere fra Glostrup kom hjem fra stævne med tre guldmedaljer og en sølvmedalje hver

Af Jesper Ernst Henriksen

Forrige søndag blev stævnet Indoor KBH afholdt i Hvidovre. Her viste to af Glostrup Atletikklubs unge talenter, at træning giver resultater. Frida Lauesen og David Nielsen, begge i 10 til 11 års gruppen, gjorde rent bord, idet de begge fik tre guldmedaljer og en sølv. Frida løb 50 meter på 7,78 sekunder, sprang 3,65m i længdespring og stødte 5,48 meter i kugle. David løb 50 meter på 7,75 sekunder i finalen, hvilket faktisk var fem hundrededele langsommere end hans tid på 7,70 sekunder i indledende runde, sprang 4,04 meter i længdespring og stødte 6,53 meter på kuglen.

Begge vandt i overlegen stil 3-kampen, som består af de 3 øvelser.

– De to atleter har kun dyrket atletik i to år, men er allerede blandt de bedste i deres aldersgrupper. De gode træningsforhold i Nordvanghallen er også en del af succesen, når vi taler om at præstere indendørs. Indendørs atletik har fået et opsving, som jo kan ses på resultaterne, siger Sven-Erik Dreisig, næstformand i GIC atletik.