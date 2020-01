Skoleelever hyldede Kim Larsen med en forestilling om livet

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fællesskab og samarbejde er nogle af de værktøjer, som syvendeklasserne på Brøndbyøster Skole arbejder med, når de én gang om året optræder foran resten af skolen

Af Robert Hendel

Lyset i skolens teatersal bliver dæmpet, og en spotlampe lyser mod to drenge, der sidder på et stillads. Deres udklædning fører tankerne hen på en ung Kim Larsen. De fortæller røverhistorier om livet, mens et band i baggrunden sørger for at lægge musik til. Melodierne er velkendte sange af Danmarks nationalskjald.

Årets forestilling, som Brøndbyøster Skoles fire syvendeklasser står for, handler om livet og tager udgangspunkt i Kim Larsens store sangkatalog.

– Han har lavet nogle sange, der rigtig godt beskriver de forskellige faser af livet. Pianomand handler for eksempel om døden, og hvordan han tror det er, mens Joanna er en sang om at være fri og have det sjovt, forklarer Tobias Pedersen, der går i syvende klasse på Brøndbyøster Skole.

Han synes, at det var fedt at stå på scenen, selvom der var en frygt for at gøre noget forkert.

– Det sker heldigvis ikke så tit, og sker det, lader man som om, at det var meningen, tilføjer han.

Et socialt løft

Det er femte gang, at skolens syvendeklasser optræder foran resten af skolen.

– Vi har mange børn, der har forskellige måder at koncentrere sig på, når de sidder i undervisningen. Ved at vi kalder det performance i stedet for musical eller teater, appellerer vi til at udnytte alle folks potentialer, fortæller Martin Andersen, der er musikkoordinator på Brøndbyøster Skole og den hovedansvarlige bag forestillingen.

Han mener, at performanceprojektet kan være med til at løfte elever, der måske ikke har det så nemt socialt i hverdagen.

– De har fået et boost af at være med og er gået fra ikke at være sammen med andre til at spørge de andre, om de ikke skal gå ud i frikvarteret sammen, forklarer Martin Andersen.

Ifølge musikkoordinatoren giver det hele årgangen noget, at de arbejder sammen på tværs af årgangen. Derfor ønsker skolen også at give eleverne optimale rammer, når de skal optræde.

– Her er det fire syvendeklasser, der får noget sammen. Det er noget, vi lægger enormt mange kræfter i. Det er ikke bare et projekt med et par lærere. Der er en stor stab med netop for at gøre det så professionelt som muligt, så de får en fornemmelse af, at vi gør det, fordi vi kan lide det, siger Martin Andersen, der også mener, at eleverne har brug for opmærksomheden.

Lærer om god stil

Årets forestilling er ikke blot underholdning for de øvrige elever. De lærer også om god publikumsadfærd.

Derfor har eleverne også turneret rundt i de øvrigt klasser, hvor de har fortalt om god og dårlig stil på tilskuerpladserne.

– Det er ikke fedt for nogen, hvis man bliver svinet til, når man står på scenen. Det ville vi gerne komme ud og fortælle de andre, at det synes vi ikke om, siger Amalie Brøgger, der var med til at dokumentere forestillingen.

Dårlig publikumsadfærd kan føre til mobning, men Amalie Brøgger mener ikke, at der er et mobbeproblem på skolen, og forestillingen gik da også helt efter bogen.

Hun tror, at det betyder noget, at det er eleverne selv, der taler om, hvordan man opfører sig som publikum.

– Hvis vi siger det til de andre elever, forstår de det måske bedre, end hvis en lærer siger det, forklarer Amalie Brøgger, som er en af skolens mange elevambassadører.

At være elevambassadør betyder mere indflydelse på de store beslutninger på skolen. Blandt andet har elevambassadørerne været med til at arrangere årets performance.

– Det er sjovere, når man er med til at bestemme, hvordan det kan fungere. Vi ser verden og de ufordringer, vi slås med gennem elevernes briller, siger Amalie Brøgger.