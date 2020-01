Skoleelever sikrer undervisning til børn i katastrofeområder

Brøndby Strand Skole var velbesøgt, da der blev afholdt forældreaften i sidste uge. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Strand Skole er godt i gang med at blive certificeret som Unicef-rettighedsskole. I sidste uge samlede eleverne penge ind, så børn i katastrofeområder kan få skoleundervisning

Af Robert Hendel

Medborgerskab og menneskerettigheder er for alvor kommet på skoleskemaet i Brøndby Strand.

Et af de centrale budskaber, som skolen opererer med, er, at alle børn har ret til et godt liv. Det betyder blandt andet, at de skal have adgang til at gå i skole.

I sidste uge inviterede skolen derfor til forældre-aften, hvor de voksne fik mulighed for at hjælpe skolen med at finansiere skolegang for børn i katastrofeområder via en såkaldt ”skole-i-en-kasse”.

Kassen sikrer, at børn kan fortsætte deres uddannelse, selvom deres skole er gået til under en katastrofe.

Ifølge Unicef giver det børnene tryghed og håb i en kaotisk hverdag. En enkelt kasse koster 1.330 kroner og er nok til at undervise 40 elever. Frederik Jessen, der er viceskoleleder på Brøndby Strand Skole, har oplyst til Folkebladet, at der blev samlet ind til tre kasser på skolen, mens fritidsklubben samlede ind til en enkelt kasse.

Dermed har skolen sikret undervisning til 160 børn i udsatte områder, og det er gået, som Frederik Jessen turde håbe. Oprindeligt havde han sat næsen op efter to kasser, men han håbede, at skolen kunne sende det dobbelte antal af sted, og det lykkedes som bekendt.

Rettigheder i fokus

Forældre-arrangementet er et kulminationen på en uge i rettighedernes tegn.

– Vi prøver at gøre børnene opmærksomme på, hvilke rettigheder de har. Så i hele denne uge har de arbejde med alle de forskellige rettigheder, der er inden for børnekonventionen, ligesom de har arbejdet med FN’s 17 verdensmål, forklarer Latifa Mojib, der udover at undervise på skolen er koordinator for Unicef-projektet sammen med en kollega.

Ifølge Latifa Mojib ligger der mange timers forberedelse bag, men det gør ikke noget, fordi det har været interessant. Det var også årsagen til, at hun meldte sig til at stå i spidsen for projektet, da skoleleder Rikke Rubek præsenterede det for lærergruppen.

Brøndby Strand Skole er blandt 48 skoler i Danmark, der kan kalde sig Unicef Rettighedsskoler. Går det hele som planlagt, kan skolen kalde sig certificeret Unicef Rettighedsskole efter sommerferien.

Latifa Mojib mener, at et samarbejde mellem Unicef og Brøndby Strand Skole ligger lige til højrebenet.

– Mange af de ting, som Unicef arbejder med, er allerede nogle af de værdier, vi har på skolen som trivsel og medborgerskab. Så på den måde synes jeg, at det hele spiller godt sammen, og jeg tror ikke, at vi kan høre det for mange gange, siger Latifa Mojib.

Lærer om verdensmål

I hele sidste uge har eleverne på tværs af klasserne deltaget i forskellige workshops med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

– Eleverne har taget godt imod det, og vi kan høre, at eleverne tager begreberne til sig, eksempelvis ansvarlig produktion, som er et af verdensmålene, fortæller Latifa Mojib.

I et af værkstederne har eleverne lavet en række tiltag, der tager udgangspunkt i ansvarlig produktion og bæredygtighed.

– Eleverne har været rigtig fornuftige og bygget deres egne drager, som vi har været ude at prøve. Desværre har vejret ikke været det bedste i de seneste par dage, så vi har ikke fået dem helt op i luften, forklarer Melih Bademci, der normalt underviser i naturfag, men i denne uge har stået for en workshop med bæredygtighed som tema.

Formålet med dragerne er, at eleverne kan se, hvordan vinden fungerer.

– Dragerne er lavet ud af genbrugsmaterialer. For eksempel består halerne af gamle indkøbsposer, fortæller Melih Bademci.

Bæredygtighed

En stor del af materialerne er rester fra undervisningen, og de er blandt andet gået til at lave vindmøller af træ.

– Det er for at illustrere, hvorfor vindmøller er til, og hvad de gør, forklarer Metin Deniz.

De seneste tre dage har han lavet vindmøller af træ sammen med omkring 20 blandede elever fra fjerde til ottende klasse.

– Det har været en kæmpesucces. Eleverne har været vilde med det, siger han og tilføjer, at der er blevet produceret en masse møller, som står på skolens tag i anledning af temaugen.

– Det lærer eleverne om vedvarende energi, som jo er en enormt bæredygtig form for energi, fordi den kommer fra vinden og blæsten, siger Metin Deniz.

Han ser det som en positiv ting, at han havde elever fra flere klassetrin sammen.

– Det skaber nogle relationer mellem eleverne på tværs af årgangene. Det giver nye venskaber, men det gør også, at vi lærere kan lære eleverne bedre at kende, fortæller Metin Deniz, der normalt underviser i dansk, historie og geografi på Brøndby Strand Skole.

Ifølge skoleleder Rikke Rubek er der ingen omkostninger forbundet med at være rettighedsskole. Der er heller ingen økonomisk gevinst ved certificeringen. Til gengæld er det skolelederens håb, at eleverne får noget ekstra med i bagagen ved at gå på en skole, der har fokus på menneskerettigheder.