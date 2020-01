Støjværn bliver aftalt i 2020

DEBAT. Af Søren Wiborg (S), Medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Det er jo altid interessant at læse hvordan et ikke genvalgt folketingsmedlem fra DF fremlægger aftaler indgået i Folketinget. Senest i Folkebladet den 26. december 2019 under titlen: ”2020 er knald eller fald for støjværn”. Det er korrekt, at et snævert borgerligt flertal aftalte et støjværn langs motorvejen i Vallensbæk Nord. Det var i øvrigt samme forlig, hvor DF fik en hundedyr omfartsvej ved Mariager med i forliget. 377 millioner kroner fik DF afsat. Tænk hvor meget støjværn i hele landet, der kan opføres for 377 millioner kroner.

Det flertal fyrede vælgerne så ved folketingsvalget den 5. juni. Det er så glædeligt, at en ny regering vil prioritere flere penge til offentlig transport, hvilket formentlig også indebærer den såkaldte timemodel mellem København og Aalborg. Det var faktisk et forslag som Dansk Folkeparti tidligere støttede, men som de så skrottede til gengæld for en omfartsvej ved Mariager.

Med to ministre i den nye regering valgt på Vestegnen, så vil også jeg blive meget skuffet, hvis ikke støjværnet langs Holbæk Motorvejen i Vallensbæk bliver til noget. Det er jo trods alt lettere at få noget igennem, hvis man tager ansvar som regeringsbærende parti og så i øvrigt bliver valgt til Folketinget.

Jeg hilser også velkommen, at den nye trafikminister helst ser et bredt trafikforlig. Det er betydeligt mere konstruktivt, end det snævre flertal, som i 11. time før valget aftalte en omfartsvej ved Mariager.