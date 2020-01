Stof med naturens farver

I januar kan du blandt andet opleve værket Mågernes ædegilde, når Birthe Damgaard udstiller sin kunst i Kulturhuset Kilden. Foto: Kunstværk: Birthe Damgaard

BRØNDBY. Årets første udstilling i Kulturhuset Kilden byder på stofbilleder med inspiration fra naturen

Af Robert Hendel

Året er under en uge gammelt, inden Brøndby Kunstforening pynter op i Kulturhuset Kilden igen.

Fra den 6. januar 2019 til lørdag den 1. februar er det stofbilleder af Birthe Damgaard, der pryder årets første kunstudstilling.

Birthe Damgaard laver sine billeder af tekstiler, som hun klipper eller river i stykker. Stofstykkerne arrangerer hun, og de bliver herefter lagt i lag, næsten som i en collage.

Efterhånden dukker motivet, stemningen eller handlingen op.

Stofferne er farvede og mønstrede gardin- og silkestoffer, især tyl, som bliver brugt til at skabe nuancer, dybde og perspektiv i billederne.

Birthe Damgaards værker er inspireret af naturen og landskaber fra Danmark og i de lande, hvor Birthe Damgaard har været på ferie. På sine vandreture bliver hun ofte inspireret af lyset og de farver og konturer, der er i naturen, og på hvordan det skifter med døgnet og årstiderne. Det er de indtryk, Birthe Damgaard forsøger at genskabe med stofstykker og tyl.

Der er fernisering ved nytårskuren torsdag den 9. januar kl. 17.30 i Kulturhuset Kilden.

Foruden kunstneren vil du også kunne opleve Brøndby Musikskole og Brøndby Ungdomsskole giver et par numre fra musicalen The Wiz.