Suveræn start på det nye årti

Nr. 9 Sille Hansen i et angreb. Foto: Steve Smith

SPORT. I søndags mødte Brøndby Volleyball Klub det jyske hold ASV. Efter en intens kamp kunne Brøndby snuppe sejren med hjem

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Brøndby Volleyball Klub fik en god debut på det nye årti, da de søndag d. 19. januar på udebane besejrede det jyske flagskib ASV Elite 3-0. Godt støttet af et veloplagt publikum, holdt ASV trit med Brøndby langt hen i første sæt, men en række servefejl var medvirkende til, at de ikke kunne holde trit. Derfor kunne Brøndby midt i sættet trække fra på gode angreb af en altid velspillende Sofia Bisgaard.

I andet sæt var det Julie de Blanck, der for alvor bragte århusianerne i problemer, da hun med ti fantastiske springserver fuldstændig satte ASV til vægs. De effektive server, hvoraf to var esser, tog fuldstændigt brodden af det jyske angreb, hvilket Mette Breuning lukrerede på i blokaden, hvor hun stoppede syv angreb, heraf tre til point. To time-outs kunne ikke bringe ASV ud af kniben, og Brøndby kom komfortabelt foran med 12-5 – en føring, der holdt frem til sættets afslutning på 25-19.

ASV lod sig ikke påvirke af de to foregående sæt, og på et rigtigt godt forsvar af blandt andet deres dygtige libero Ditte Hansen tog de en føring på et par point. Føringen holdt lige indtil Julie de Blanck, som efterfølgende fik TimeGruppen prisen som bedste spiller, igen lagde tryk på ASV med en effektiv serv, der var medvirkende årsag til, at Brøndby kunne gå til en 13-12 føring. Anfører Eva Bang fortsatte det gode servepres i rotationen efter, og føringen var nu på 17-13. ASV kæmpede sig tilbage til 20-20, men i en god afslutning med blandt andet gode aktioner af 17-årige Sille Hansen, som for alvor er trådt i karakter på holdet, trak Brøndby igen fra og tog sættet 25-21.

Med sejren fastholder Brøndby 2. pladsen i ligaen og fik med sejren en god optakt til landspokal kvartfinalen, som skal spilles på udebane mod VK Vestsjælland torsdag den 23. januar klokken 19.00.