Sygeplejersker kommer tættere på borgerne

Rikke og Ditte er blandt Danmarks første specialsygeplejersker i borgernær sygepleje. I midten ses Lisbeth Sommer.

BRØNDBY. Rikke og Ditte er sygeplejersker i Brøndby Kommune. Nu kan de også kalde sig to af de første specialsygeplejersker i borgernær sygepleje i Danmark

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Det er ingen hemmelighed, at der bliver flere og flere ældre medborgere i såvel Brøndby som i resten af landet. Dermed bliver der også både flere og langt mere komplekse sundhedsopgaver, der skal løftes i kommunerne. Men med en helt ny specialuddannelse er kommunerne nu langt bedre rustet til den fremtidige opgave. Uddannelsen er nemlig skræddersyet til sygeplejersker i kommunerne.

Sidste fredag dimitterede de første specialsygeplejersker fra Københavns Professionshøjskole, og de har nu papir på, at de er specialister i borgernær sygepleje. Den etårige specialuddannelse i borgernær sygepleje er den første af sin slags, der er målrettet kommunernes sundhedsvæsen. To af de 21 sygeplejersker, der netop har fejret deres dimission, er ansat i Brøndby Kommune.

– Jeg er slet ikke i tvivl om at vores borgere og deres pårørende kommer til at mærke, at vi nu kan give en endnu mere kompetent støtte til deres liv og udfordringer. Det kompetenceløft som uddannelsen giver, vil sikre, at vi bliver i stand til at løfte de opgaver, som både politisk er tiltænkt kommunerne, og som vi også rigtig gerne vil tage, fordi vi i al beskedenhed synes, at de løses bedst hos os – tæt på borgernes liv og hverdag, siger Per Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Flere komplekse opgaver

Rikke Kjøller Sonne er udkørende sygeplejerske i hjemmeplejen og en af de specialuddannede sygeplejersker. Hun ser uddannelsen som meget vigtig for netop hjemmesygeplejersker.

– I løbet af de seneste år er vores hverdag og vores opgaver i hjemmesygeplejen blevet mere komplekse end tidligere. Både fordi borgerne bliver udskrevet fra sygehusene væsentligt tidligere end før og derfor har brug for mere kompleks pleje og behandling hjemme hos dem selv. Men også fordi flere og flere borgere har en kronisk sygdom. Det stiller øgede krav til både vores faglige kompetencer, men også til vores organisatoriske forståelse og vores evne til at koordinere en indsats mellem borgernes læge, hospital og kommunens tilbud og i det hele taget have et større helhedssyn på borgerne, forklarer Rikke Kjøller Sonne.

Viden skal bringes i spil

Den nye specialuddannelse skal give borgerne en endnu bedre service. Og spørger man Lisbeth Sommer, der er ældrechef i Brøndby Kommune, er det da også tanken, at de specialuddannede sygeplejersker skal være krumtappen i fremtidens kommunale hjemmesygepleje.

– Jeg er helt overbevist om, at specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil gøre en stor og helt afgørende forskel hos kommunerne. Og selvom der endnu kun er få sygeplejersker til at bære fanen, så er kursen i den grad sat. Med den nye uddannelse i bagagen vil specialsygeplejerskerne få opgraderet deres kliniske kompetencer ikke mindst i forhold til de mere komplekse og multisyge borgere. Men der er også fokus på kvalitetsudvikling, og samtidig vil sygeplejerskerne kunne varetage og koordinere pleje og behandling på et højere niveau, siger Lisbeth Sommer.

De nyuddannede sygeplejersker skal nu ud og bruge deres nye kompetencer til gavn for både borgerne og kollegaer. De skal nemlig fungere som sparringspartnere for deres kolleger i alle dele af kommunens sundhedsvæsen, så den vigtige nye viden bringes i spil.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har i Budget 2020 sat penge af til, at der årligt kan sendes to sygeplejersker afsted på specialuddannelsen i borgernær sygepleje.