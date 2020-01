Tak for hjælpen

DEBAT. Af Anna Marie Nylander, Østervej 29, 2600 Glostrup

Onsdag den 12. december, da jeg var på indkøb i Glostrup, var jeg uheldig at falde på vej ud af Glostrup Shoppingcenter, da der var en lille trappe, som jeg havde overset. Jeg er en ældre dame, der bruger rollator, men straks kom to herrer og hjalp mig op. Det vil jeg gerne sige en stor tak for. Brillerne blev skæve, men de blev rettet, og de forlod mig ikke, før de var sikre på, at jeg kunne gå hjem. Jeg slap med et stort blåt mærke ved øjet. Det er jeg glad for.