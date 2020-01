To år mere med populært fag på højeste niveau

Rektor på Brøndby Gymnasium, Pia Sadolin (tv.), kan glæde sig over, at gymnasiet har fået forlænget forsøgsordningen med idræt på A-niveau frem til 2022. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Gymnasium er blot et af to gymnasier i Danmark, der udbyder faget idræt på A-niveau. Nu har Undervisningsministeriet sagt god for, at gymnasiet kan fortsætte med at udbyde det populære fag i mindst to år mere

Af Robert Hendel

Idræt har altid været i fokus på Brøndby Gymnasium.

Det er den skole i Danmark, hvor flest elever vælger idræt på et højere niveau end det obligatoriske C-niveau.

Derfor er det ifølge rektor Pia Sadolin naturligt, at skolen for under fem år siden blev en af blot to i hele landet, der udbyder faget idræt på højeste niveau som et forsøg. Den forsøgsordning er nu forlænget frem til 2022.

– Vi syntes jo selv, at vi lå et sted, hvor det var oplagt, at man skulle lave et forsøg med idræt A, siger Pia Sadolin og henviser til gymnasiets placering i Sportsbyen, som er blevet udpeget som et regionalt udviklingsområde.

Populært fag

Både i år og sidste år er idrætsklasserne fuldt besat. Det viser, at idræt er populært, mener idrætskoordinator Thomas Anker, der også underviser i idræt og psykologi på Brøndby Gymnasium.

– Det er med til at cementere, at idræt er et område, som vi ikke kun gør meget ud af, men som vi også er gode til. Vi kan se, at vi kan tiltrække elever, der vil det her, så på den måde er det et kæmpe scoop for os at få lov til, fortæller Thomas Anker om forsøget med studieretningen, der består af idræt, samfundsfag og matematik.

Forlængelsen af forsøget giver Thomas Anker og Pia Sadolin håb om, at faget en dag kan blive permanent.

– Hvis faget ikke bliver permanent, kan vi så håbe på, at flere gymnasier end Slagelse og Brøndby får lov til at udbyde det, forklarer Pia Sadolin.

Det vil ifølge rektoren give et langt bedre beslutningsgrundlag, når ministeriet en dag skal afgøre, hvorvidt faget skal blive en permanent del af gymnasiets fagpakke.

Mening i hverdagen

Kombinationen af idræt og samfundsfag går rent ind hos eleverne.

– Vi lærer ikke bare, hvordan vi dyrker idræt, men også hvad der sker både psykisk og fysisk, når vi dyrker sport, forklarer Nanna Katrine Odgaard, der er førsteårselev på Brøndby Gymnasium.

For den jævnaldrende Tobias Juul, der går i 2. G. på Brøndby Gymnasium var valget af idræt oplagt. Han spiller på Brøndby IF’s U19-hold og er en del af klubbens Masterclass-projekt. Idrætsfaget gør hverdagen nemmere for det unge fodboldtalent.

– Når jeg snakker med min fysioterapeut, så forstår jeg ham bedre, når jeg har lært de forskellige begreber inden for anatomien, forklarer han og tilføjer:

– Jeg kunne se det give mening i min egen hverdag.

Den holdning deler Nanna Katrine Odgaard og fortæller glad og et undervisningsforløb, hun har haft tidligere på året om formelle og uformelle roller på et volleyball-hold.

– Det er spændende at se, hvordan man får skabt et velfungerende team i form af de samfundsfaglige begreber, siger hun om det tværfaglige forløb.

Stærkt sammenhold

Ifølge eleverne kommer de tæt på hinanden i idrætsklassen, fordi de ser hinanden i nogle anderledes pressede situationer.

– Vi bliver tvunget til at stole på hinanden, siger Tobias Juul.

Ifølge ham handler det ikke om at være god inden for et enkelt fokusområde, men om at udvikle sig og støtte sine kammerater. Det er noget, som Nanna Katrine Odgaard nikker genkendende til.

Hun mener, at det gør noget positivt ved folk, at de er så meget sammen i idrætshallen.

– Allerede i det første modul skulle vi røre ved hinanden. På den måde er der nogle grænser, der bliver brudt mellem hinanden, som måske ikke ville ske, hvis vi sad i klassen og havde tysk, siger Nanna Katrine Odgaard.

De brudte grænser er med til at knytte bånd eleverne imellem.

Nanna Katrine Odgaard kan ikke vurdere, hvordan det er i de andre klasser, men hun føler, at hun i højere grad kan snakke med alle i klassen, og det har positiv indvirkning på hendes skolegang. – Det motiverer mig til at komme i skole at vide, at jeg skal over og se mine gode venner, lyder det fra den 17-årige gymnasieelev.

Brøndby Gymnasium har orienteringsaften onsdag den 22. januar. Her kan du blandt andet høre mere om gymnasiets unikke idrætslinje og den nye Sport HF-linje, som bev etableret i sommer.