To bliver til én: Yngre kræfter overtager lægeklinik på Nygårds Plads

Anders Rask Hansen (tv.) og Heidi Pedersen (th.) overtager lægeklinikken på Nygårds Plads fra Frede Hansen (i midten til venstre) og Finn Søegaard. Foto: Kurt Pedersen

BRØNDBY. Der er lagt op til generationsskifte hos lægeklinikken på Nygårds Plads, når to praksisser fra 1. april 2020 bliver slået sammen til én

Af Robert Hendel

Holder din læge til i klinikken på Nygårds Plads, kan du se frem til et nyt sundhedskort i det nye år.

Fra 1. april stopper læge Finn Søegaard, mens Frede Hansen går ned i tid den 1. januar. I den forbindelse overdrager Frede Hansen sin praksis til sønnen Anders Rask Hansen og kollegaen Heidi Pedersen, og fra 1. april 2020 bliver de to lægepraksisser slået sammen til én.

– Vi er klar til at tage imod alle Finns patienter, i samme lokaler som hidtil og med samme sygeplejerske Caroline, som er et kendt ansigt for patienterne, fortæller Anders Rask.

Der er dermed tale om et generationsskifte, når de to erfarne læger overgiver tøjlerne til nye kræfter.

42-årige Anders Rask Hansen fortsætter i klinikken, som han har kørt sammen med sin far i de seneste tre år. Heller ikke den 47-årige Heidi Pedersen er et ukendt ansigt på Nygårds Plads, hvor hun har været vikar de seneste halvandet år.

– Vi ved godt, at det kan være svært at skulle skifte til en ny læge, men vi vil gøre vores til at overgangen bliver så let og gnidningsfri som muligt, forklarer Heidi Pedersen.

Det nye makkerpar lærte hinanden at kende i Vestjylland, hvor de arbejdede sammen på sygehuset i Esbjerg.

– Jeg er helt sikker på, at alle vores patienter fortsat vil kunne mærke den gode stemning og et seriøst behandlingsniveau på trods af generationsskiftet, fortæller Anders Rask Hansen.

Finn Søegaard har gennem de seneste 17 år været læge i Brøndby, heraf de sidste 10 år på Nygårds Plads.

– Jeg har nydt mit arbejdsliv i Brøndby og kommer til at savne mine patienter, men nu er det tid til at have mere tid sammen med familien, fortæller 67-årige Finn Søe­gaard.

Også den 66-årige Frede Hansen, der har haft egen praksis i 27 år øjner muligheden for at bruge tid på sin familie, heraf sine ni børnebørn, når han går ned i tid.

Åbningstiderne i klinikken forbliver uændrede. Der er derfor åbent mandag til fredag fra 8.00 til 16.00 på nær onsdag, hvor åbningstiderne er 11-18. Den daglige akuttid er mellem 11.00 og 11.30.