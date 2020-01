Top fem ud af 10.000

Lisa Ward, formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i Glostrup kommune, var glad for at kunne være med til at fejre Simone Ryberg, social- og sundhedsassistentelev på Ældrecenter Dalvangen i Glostrup. Simone nåede finalen i DM i SOSU. Foto: Christian Mahrt

GLOSTRUP. Det lykkedes Simone Ryberg, social- og sundhedsassistentelev i Glostrup Kommune, at nå helt frem til finalerunden i Danmarksmesterskabet i Skills på SOSU-området

Af Jesper Ernst Henriksen

Simone Ryberg, der er elev på Ældrecenter Dalvangen i Glostrup, og hendes makker Katja Skovhøj Holm fra Tårnby Kommune konkurrerede mod fire par fra de andre fire regioner. De skulle igennem fem konkurrencer i løbet af de tre dage, som dækker variationen i uddannelsen: 1) Pleje og rehabilitering på akut aflastningsplads på et plejecenter, 2) Aktivitet i dagcenter, 3) Opgaver på neurologisk afdeling på sygehus, 4) Praktisk sygeplejeopgave på plejecenter og 5) Rehabilitering i psykiatrien på et socialpsykiatrisk bosted.

– Det har været spændende at være med i DM i SOSU. Jeg er rigtig glad for mit studie, og det har været både hårdt og sjovt at få lov at bruge alt det, vi har lært på studiet i løbet af konkurrencen. Jeg holder meget af at arbejde med mennesker, og jeg synes, det er dejligt at kunne gøre en forskel for og guide mennesker, der har brug for hjælp, siger finalist Simone Ryberg.

Dygtige ambassadører

Simone og Katja gennemførte alle fem konkurrencer med stor dygtighed og fagligt mod.

Det blev ikke til en podieplads i denne ombæring, men parret har igennem hele forløbet været meget dygtige ambassadører for deres fag og gode rollemodeller for deres elevkollegaer. Det blev i øvrigt SOSU Nord, der løb med guldet.

– Jeg er stolt over, at en af vores dygtige SOSU-assistent elever, Simone, vandt regionsmesterskabet og dermed kvalificerede sig til Danmarksmesterskabet i Skills på SOSU-området. Det er en god reklame for SOSU-faget i en tid, hvor hænderne bliver færre og de ældre flere. Vi er afhængige af, at flere har lyst til at uddanne sig indenfor social- og sundhedsområdet, så vi fortsat kan yde en tilstrækkelig hjælp og støtte til de allersvageste borgere i vores samfund – og det gælder naturligvis også her i Glostrup. Så der skal lyde et kæmpe tillykke til Simone fra mig, siger Lisa Ward, udvalgsformand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget i Glostrup kommune.

DM i SOSU

DM i SOSU er en del af DM i Skills, der netop er overstået i Bella Centeret. Her dystede ca. 50 forskellige fag om at finde deres dygtigste elever. Formålet med DM i Skills er blandt andet at fremme rekruttering til erhvervsuddannelserne.