Trivslen er i top

Det er vigtigt for trivslen, at man leger sammen i frikvartererne i stedet for at sidde og kigge ind i sin mobil, mener Annette Belling, der er distriktsleder og overordnet ansvarlig for Vallensbæk Skole.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune ligger på 4. pladsen på landsplan i Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse af elevernes trivsel

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvert år gennemføres trivselsmålinger i alle landets folkeskoler. Årets måling bliver foretaget de kommende måneder. Sidste år viste målingen i Vallensbæk rigtigt flotte resultater, her var det nemlig 94,6 procent af eleverne, der havde høj trivsel. Dermed er Vallensbæk den kommune med det 4. højeste gennemsnit på landsplan.

– Jeg er utrolig glad og stolt over det flotte resultat i undersøgelsen. Det bekræfter mig i, at vores ledere, lærere og pædagoger hver dag arbejder målrettet for at sikre en dagligdag med fokus på trivsel. Det ligger mig meget på sinde, at vores børn og unge skal have et liv i balance med høj livskvalitet, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Undersøgelsen gennemføres hvert år af Børne- og Undervisningsministeriet, som sammen med en række eksperter har udviklet en metode, der måler på social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Ud fra børnenes besvarelser beregnes andelen af elever, der vurderes at have en høj trivsel. Tallet svinger fra 81 procent i Odsherred kommune til 95 procent i Hørsholm Kommune, og Vallensbæk ligger altså også i toppen med 94,6 procent af eleverne, der har høj trivsel.

Fokus på sociale medier

De flotte resultater kommer ikke af sig selv, men skyldes en målrettet, håndholdt indsats, fortæller distriktsleder Annette Belling, der er overordnet ansvarlig for Vallensbæk Skole.

– Vi har AKT-lærere med i klasserne, og de er også med til at facilitere forløb, hvis der er ’mislyde’ i en klasse, fortæller hun.

AKT-lærere er særligt uddannet inden for adfærd, kontakt og trivsel, og deres opgave er blandt andet at rådgive kollegerne.

– Den vejledning og sparring, vores lærere og pædagoger får fra AKT-lærerne hjælper dem til at håndtere eventuelle trivselsmæssige problemer, inden de udvikler sig, siger Annette Belling.

Distriktslederen er også glad for resultaterne, men understreger, der konstant skal arbejdes på at opretholde en høj trivsel.

– Vi må ikke hvile på laurbærrene – blandt andet er vi udfordret af de problemer, der kan være med sociale medier. Det er vigtigt, at man som barn er en del af et autentisk, ægte fællesskab, og at man for eksempel ikke bare sidder og kigger ind i sin mobiltelefon i hvert frikvarter. Derfor arbejder vi løbende sammen med vores bestyrelse på at regulere, hvornår mobilerne er fremme, og hvornår de er gemt væk, fortæller Annette Belling.

Den årlige landsdækkende trivselsmåling blev indført i 2015 som led i folkeskolereformen, hvor et af målene var, at elevernes trivsel skulle øges.

Skal også være dygtige

Søren Wiborg (S) glæder sig også over, at børnene trives i skolerne.

– Det er jo dejligt, at eleverne er glade for at gå i folkeskolerne i Vallensbæk. Man kunne mistænke det flotte resultat for at være årsagen til at fagligheden ikke helt følger med. Man er måske tilfreds, fordi kravene er utilstrækkelige, siger han med henvisning til den dårlige placering, som Vallensbæks skoler fik sidste år.

Han påpeger også, at tilfredsheden blandt forældrene til gengæld er faldende:

– Den seneste forældretilfredshedsundersøgelse viste over en bred front, at der var mindre tilfredshed med folkeskolen end det var tilfældet for tre år siden, siger han.

Samlet set mener han, at det vil være nødvendigt at finde flere penge til folkeskolerne i Vallensbæk:

– Derfor ser Socialdemokratiet at folkeskolen i Vallensbæk er presset – ikke i krise – men presset. Fagligheden halter. For Socialdemokratiet er det afgørende vigtigt, at der tilføres midler til folkeskolen. Vi ser gerne, at der er to-lærer ordning i alle klasser to timer om ugen. Det er fint med inklusion af så mange elever som muligt, men det har desværre også øget spændet mellem de dygtigste elever og de bogligt svageste elever. Vi ser også at nyordningen, med at integrere elever med udenlandsk baggrund i normal klasserne, udfordrer lærerne. Det er fint, at der er særlig støtte til basisdansk til disse elever, men der er ingen særlig støtte til de samme elever i f.eks. matematik og andre fag. Det er en stor opgave for lærerne at få de sprogligt udfordrede elever med på niveau, når der ikke er anden støtte, siger han.