Underholdning med Kim Larsen sange

Der var liv og glade dage på Korsagergård, da Karsten Holm spille Kim Larsen. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. Der var fest og glade dage for medlemmerne af Ældre Sagen i Vallensbæk, da der var koncert med en Kim Larsen kopi

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 26. januar havde Ældre Sagen i Vallensbæk en festlig søndag med besøg af Karsten Holm, som i festlig stil fortalte om Danmarks nationalskjald – den store gavflab – eller skal vi bare sige ”Kim Larsen”. 45 gæster havde tilmeldt sig.

Mange af de sange vi alle har hørt Kim Larsen synge blev sunget, og man kunne ikke undgå at se flere af gæsterne sidde og småsynge med og vippe med fødderne.

Kasketten var på plads hos Karsten Holm, og Karsten fortalte roligt, at han blev drillet med sin store mund som barn. Nu blev Karsten ikke drillet mere, da han havde stor succes med at parodiere Kim Larsen.

– Vi fik fortalt, at Kim Larsen havde sagt nej til Ridderkorset. Men til dronningens fødselsdag 13. april 2010, mødte Kim Larsen op og sang for dronningen. Kims bemærkning senere var. ”Jeg kan sku godt li’ damen”.

Det viste sig senere på eftermiddagen, at Karsten Holm i den grad også kunne parodiere Elvis Presley, Cliff Richard, Otto Brandenburg og Frank Sinatra. Alle melodier blev der virkelig klappet af.

– På Korsagergård er det ikke så almindeligt, at man råber på ekstranummer, men alle vi seniorer opførte os pludselig som i vores yngre dage, og Karsten Holm måtte give et sangnummer til, fortæller Inge Mauritzen fra Ældre Sagen i Vallensbæk.