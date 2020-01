Ungdoms-demokratidag i naturens tegn

8.ID fra Brøndbyvester Skole kom på førstepladsen, da vinderprojektet skulle kåres. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyvester Skole vandt både guld, sølv og bronze ved årets ungdomsdemokrati i Brøndby. Her var natur og klima i fokus

Af Robert Hendel

Der var gang i Kulturhuset Brønden, da 240 elever deltog i årets ungdomsdemokratidag i Brøndby.

Fredag d. 10. januar fyldte Brøndbys 8. klasser og deres lærere traditionen tro multisalen i kulturhuset i Brøndby Strand med deres egne bud på projekter og idéer, der kan gøre en forskel lokalt.

På forhånd havde kommunens fælleselevråd bestemt, at årets tema for de mange projekter skulle være natur.

Klasserne var mødt tidligt ind for at forberede og bygge præsentationer af de projekter, de har arbejdet med i samfundsfagstimerne på begge sider af juleferien.

Siden debatterede de med Harun Muharemovic (S), der sidder i kommunalbestyrelsesen og med hinanden. Til sidst blev der stemt – helt efter kunstens regler med køkultur, valgborde, stemmebokse og urner.

Vinderprojektet stod 8.ID fra Brøndbyvester Skole for med et projekt om bedre affaldssortering.

Solceller på skolens tag

Der var dog også projekter, der handlede om flere oplevelser i naturen og om grønnere energiløsninger.

Et af dem kom fra 8.A på Brøndbyøster Skole, der til lejligheden havde lavet en model af deres skole med solceller på taget.

– De fleste af os går på skoler, der er bygget i 1960’erne og har fladt tag. Det egner sig rigtig godt til at lave solcelleanlæg, fortæller Eliana, der er én af eleverne bag projektet og tilføjer:

– Vi synes også det er et realistisk projekt. Vi kan desværre ikke bare sådan lige hjælpe Australien, men lokalt er det her faktisk noget, man med det samme ville kunne gå i gang med.

Eleverne har undervejs både fået hjælp af Brøndby Kommune og af et solcellefirma, så de har kunnet lave nogle seriøse beregninger.

– På Brøndbyøster Skole alene er elregningen på 1,2 mio. kroner om året. Vores bud er, at solcelleanlægget vil kunne levere den strøm, der skal til og kan tjene sig selv ind i løbet af 5-6 år, fortæller Ditlev og Mikkel fra 8.A på Brøndbyøster Skole.

Demokratidagen bød også på underholdning ved Sunny Cagara, der fik kastet tryllestøv og nappet et par mobiltelefoner. Så det hele var ikke ren alvor.

Ungdomsdemokratidag

• Ungdomsdemokratidagen har været afviklet årligt siden 2011.

• Flere tidligere projekter er siden blevet til virkelighed, blandt andet gennem Brøndby Fælleselevråd.

• Ungdomsdemokratidagen afvikles af Brøndby Ungdomsskole i samarbejde med de involverede lærere fra alle tre skoler