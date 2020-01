Vangskov Biler er åbnet

Thomas Vangskov og hans kone Charlotte Vangskov i den nyåbnede forretning. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På Sydvestvej 121 tæt på grænsen til Albertslund har Vangskov Biler A/S med indehaver Thomas Vangskov i spidsen, netop åbnet sin anden forretning

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er kommet et helt nyt autoværksted og bilforhandler til Glostrup. På Sydvestvej 121, i de tidligere Skoda lokaler, har Thomas Vangskov netop udvidet med endnu en forretning. Han har i forvejen en eksisterende forretning på Hold-An Vej 85 i Ballerup. Den åbnede han tilbage i 2012 efter mange år i branchen som automekaniker. Grundet stor vækst og udvikling af forretningen, blev Ballerup afdelingen for lille, hvorfor det glæder Thomas Vangskov at kunne åbne en større forretning her i Glostrup.

– Jeg er uddannet automekaniker fra et mindre værksted, hvor vi reparerede alle bilmærker, og har efterfølgende også været automekaniker og autotekniker på mærkeværksteder. I 2012 var det tid til at prøve kræfter med sit eget, så jeg startede mit eget værksted på Hold-An Vej 85 i Ballerup, hvorfra køb og salg af biler også blev en del af hverdagen. Det tog hurtigt fart, hvorfor jeg efter kort tid fik ansat to mekanikere og tog mig derefter selv af salgsdelen, fortæller han.

Forretningen i Glostrup overtog han i april 2019 og har sidenhen fået sat lokalerne i stand, så indflytningen kunne finde sted i november 2019.

Han havde længe kigget efter et sted til forretning nummer to, da virksomheden var og er i rivende udvikling, hvorfor en større forretning ville være nødvendigt for at kunne følge med væksten, men det var dog ikke supernemt at finde ledige værksteder med salgslokaler. Han var derfor glad, da han fandt lokalerne i Glostrup.

– Glostrup passede perfekt med beliggenhed, det ligger centralt i forhold til offentlig transport og de store indfaldsveje. Der er meget industri i nærheden og der er andre værksteder, siger han.

Dertil har ejendommen tidligere huset et autoriseret Skoda værksted og bilforhandler, hvorfor de rigtige rammer var til stede.

Gode anmeldelser

Vangskov Biler er en del af Automester E+ kæden, der er en kæde af uafhængige værksteder. De kan derfor reparere alle bilmærker og typer – også under fabriksgarantien.

– Vi har mekanikere, der har været ved flere forskellige af de andre store mærker. Det gør ikke så meget, om mærket er Audi eller Citroën, det at reparere en bil går lidt ud på det samme. Det er vigtigt, at man har alle hjælpemidler og værktøjer, samt at kunne tilgå korrekte programmer, servicedata med videre, og det har vi til 98 procent af danskernes biler, siger Thomas Vangskov.

Når bilisterne vælger hans værksted, skal det både være tillid, kvalitet og pris, der trækker.

– Kunderne skal have oplevelsen af en yderst høj kvalitet til en rimelig pris, samt være i 100% trygge hænder. Vi sikrer kvaliteten ved at efteruddanne vores medarbejdere, alle er uddannet med svendebrev indenfor området og vi har nogle interne retningslinjer, der gør, at alle er opmærksomme på kvalitet og omdømme. Vi lægger os tæt op ad mærkeværkstederne med vores kunnen og udstyr, men til en mere fordelagtig pris, siger han og tilføjer, at forretningen har Danmarks næsthøjeste rating på Trustpilot.

Vangskov Biler sælger primært nyere brugte biler.

– Vi er nogle erfarne folk, der ved, hvad vi har med at gøre. Vi er opmærksomme på den gode oplevelse. Samtidig er vores priser på brugte biler markedsledende. Tilsvarende biler ved andre forhandlere er ofte noget dyrere, end hvad vi kan sælge til, siger Thomas Vangskov.