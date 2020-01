Vi elsker Glostrup

DEBAT. Af Thomas Skov Andersen og Lise Sustmann Allen Medlemmer af bestyrelsen i Glostrup Radikale Venstre

Af Thomas Skov Andersen og Lise Sustmann Allen, medlemmer af bestyrelsen i Glostrup Radikale Venstre

Glostrup er en dejlig by. Men det kommer ikke af sig selv.

Derfor var vi ude lørdag den 18. januar og talte med andre borgere. Vi bor begge i Hvissinge, og det var spændende at høre andres bud på, hvad de fandt bedst ved Glostrup.

Vi mødte for eksempel en yngre far til to institutionsbørn. Han havde hørt godt om Glostrup Skole og nævnte også det dejlige nærmiljø, der får en større by som Glostrup til at føles som en mindre landsby.

Vi mødte et skønt ægtepar, der havde boet mange år i Glostrup, og fortalte os om deres følelser for Glostrup. Det er hjembyen, fødebyen og bare noget helt specielt.

Vi snakkede med en yngre kvinde, der er opvokset i Glostrup og i dag arbejder i Glostrup. Hun fortalte levende, hvordan plejehjempersonalet og hjemmehjælpen er fuld af exceptionelle mennesker, der har hjulpet både hendes morfar og mormor.

Den sidste, vi vil nævne her, er den yngre moder, der var begejstret for den smukke natur og særligt Vestskoven, hvor der er blevet brugt mange timer med både hund, unger og løbeture.

Vi kunne ikke være mere enige, og alle disse dejlige ting, er værd at værne om. I Glostrup Radikale Venstre vil vi blive ved med at arbejde for at daginstitutioner og Glostrup Skole bliver der, vi med glæde og tillid sender vores børn. At Glostrup ikke bliver et sted, vi frygter alderdommen. At Vestskoven bliver ved med at være et skønt naturområde, som alle kan nyde. Og at alle områderne i Glostrup bliver skønne nærmiljøer, som er svære at flytte fra igen.